Asesinato de una mujer en el teleférico no se investiga como feminicidio (Video)

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) informó este miércoles que el tiroteo del martes en una estación de la línea Morada del teleférico, que le causó la muerte a una mujer, no se investiga feminicidio, sino por «muerte de persona». En tanto, el Policía que disparó contra la víctima y luego intentó suicidarse fue operado y está recuperándose en una clínica de la zona de San Pedro.

“La intervención del Ministerio Público, que es la dirección de las investigaciones, es que al presente este caso se viene investigando por muerte de persona por las diferentes características de que se han ido presentando en el transcurso de las investigaciones. Sabemos que es una muerte de mujer, conocemos ahora la identidad de la víctima como del agresor”, indicó el director de la Felcv, Juan Carlos Alarcón.

La víctima tenía 49 y el agresor 40. Según la autoridad de la Felcv, ya se tomó contacto con el esposo de la víctima como de la familia del agresor y será el trabajo del médico legal el cual dará cuenta del daño que sufrió el autor del crimen, quien intentó quitarse la vida.

“Advertimos de que la presencia del esposo de la víctima nos hace presumir que no existe relación sentimental como es un requisito sine qua non para calificar de inicio como un feminicidio, pero esa tarea no es policial sino del Ministerio Público. Y es en ese sentido que lo vienen a calificar como muerte de persona”, detalló Alarcón a ATB.

Las investigaciones que están en curso dan cuenta de que el esposo de la víctima indicó que ésta era amenazada por parte del agresor a causa de una deuda.

“No descartamos de que podría tratarse de un feminicidio o podría tratarse de otro hecho, pero lo cierto es que aquí se ha cometido un asesinato”, agregó el uniformado.

Investigadores de la Felcv intervienen la escena del crimen, en el teleférico. / Foto: Fiscalía