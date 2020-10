Así respondió Mauricio Ochmann a Eugenio Derbez tras revelar que fue él quien decidió separarse de Aislinn

El actor hizo referencia a las recientes declaraciones de su ex suegro

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron su separación en marzo (IG: mauochmann)

El actor Mauricio Ochmann no estaba enterado de las declaraciones de su ex suegro, Eugenio Derbez, sobre el fin de su relación con Aislinn, pero dejó claro que con ella todo está bien.

Derbez sorprendió hace unos días al confesar que su reality, De Viaje con los Derbez, afectó la relación de Aislinn y Mauricio, aunque no fue el detonante principal de su ruptura.

En una entrevista para el programa Suelta la Sopa, Derbez reveló que fue Ochmann quien optó por terminar con el matrimonio.

“Ella no quería terminar la relación, no fue ella la que tomó la decisión”, aseguró el actor, lo cual solo confirmó lo trascendido hace meses, pues fue Ochmann quien presentó la demanda de divorcio en Estados Unidos.

Eugenio Derbez reveló que su reality familiar afectó la relación de Aislinn y Mauricio

Ante el revuelo causado por las declaraciones de Eugenio, en el programa Despierta América preguntaron a Ochmann su opinión.

El protagonista de Ahí te encargo comentó que no estaba al tanto de las declaraciones de Eugenio, por lo que no confirmó que fuera él quien decidió separarse de Aislinn.

“No sé qué ha dicho (Eugenio Derbez), pero bueno, las relaciones a veces son cíclicas, mutan, se transforman. Yo la verdad es que hablo todos los días con Ais, tenemos una relación muy linda, hemos sabido ser un equipo y una muy buena mancuerna”.

Desde que anunciaron su separación el pasado marzo, los actores aseguraron que su relación se había transformado y estaban decididos a fortalecer su amistad, lo que -parece- ha ocurrido.

Relación con sus hijas

En los últimos días Ochmann ha ofrecido varias entrevistas para hablar de su trabajo en «Ahí te encargo, una producción de Netflix en la que interpretó a un hombre cuyo deseo de convertirse en padre se logra de una manera inesperada.

Ochmann y su hija Kailani (Foto: Instagram)

“Desde que me acuerdo siempre fue como un sueño el ser papá, yo creo que por mi propia historia, el ser papá siempre estuvo en mi ADN y me encanta porque cada que había comidas familiares o con amigos yo siempre me la pasaba con los niños, me la pasaba jugando con los niños y lo disfruto mucho”, comentó en una entrevista con Infobae México sobre las similitudes con su personaje.

El actor explicó que hace todo lo posible por poder convivir con sus dos hijas, Lorenza y Kailani (esta última fruto de su relación con Aislinn). “Con agenda en mano y organizándome, divido muy bien mis tiempos y le doy su tiempo a cada una y cuando las puedo juntar, las junto, porque la diferencia de edades es muy grande, se llevan 14 años; pero cuando las puedo juntar, las junto, y es padrísimo”.

“Cada una con su personalidad tiene inteligencia emocional y tienen un corazón enorme, por lo que es deliciosa la convivencia con ellas, con cada una de ellas, porque mi relación con ellas es padrísima”, añadió sobre el carácter de sus hijas.

Con su hija Lorenza (Foto: Instagram de Mauricio Ochmann)

Respecto de Lorenza, Ochmann reconoció que la pandemia los distanció un poco. “Yo no podía volar, ella no podía volar; sí pasaron muchos meses, creo que fue el tiempo más largo en el que no nos vimos, pero la tecnología lo hizo mucho más fácil. Y luego ya nos pudimos ver y ella pudo venir unos días y yo pude volar para estar con ella, por lo que los hemos ido sobrellevando. La verdad es que tengo una comunicación muy padre con ella».

