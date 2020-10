Barón: Decir que no hay dos tercios en la Asamblea es una monumental mentira

Nacional

El senador chuquisaqueño por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Milton Barón, señaló este miércoles que los dos tercios «para temas importantes» en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) continúan vigentes y decir lo contrario, como lo hace la oposición al masismo, es totalmente falso.

“Decir que no va haber dos tercios en la ALP es una monumental mentira ( ). La Constitución Política del Estado (CPE) que, por cierto, no puede ser modificada por un reglamento, establece que en temas trascendentales e importantes para el país deben ser resueltos por dos tercios de votos; por ejemplo, la designación del Contralor del Estado, la Defensora del Pueblo, El Fiscal General, la preselección de postulantes al Órgano Judicial, todos esos temas tienen que ser aprobados por dos tercios de votos y eso continúa vigente”, indicó Barón a Panamericana.

Aseguró que las modificaciones responden a temas administrativos y procedimentales, como la creación de comisiones especiales, declarar suficiente debate en una sesión que se torne extensa, la modificación del orden del día, establecer sesiones por tiempo y materia y condecoraciones, entre otros.

“Son aspectos procedimentales, la aprobación de leyes de acuerdo al artículo 113 del reglamento que no ha sido modificado dice que las leyes se aprueban por mayoría absoluta; por lo tanto, los dos tercios están garantizados por la CPE, la aprobación de leyes con la mayoría absoluta no se ha modificado, no hay cambio”, manifestó.

Explicó que las modificaciones se hicieron porque no es razonable que se requiera de dos tercios de votos para aprobar que una sesión trate un tema por tiempo y materia, por ejemplo. Todo con el fin de tratar urgentes con mayor celeridad para afrontar los problemas apremiantes del país.

Respecto a las críticas a la eliminación de los dos tercios por parte de la oposición recientemente electa sostuvo, “entiendo el trabajo que hacen los opositores, las personas que son de los partidos de derecha que quieren desinformar a la ciudadanía, pero en todo caso estamos nosotros para aclarar y para decirle la verdad a pueblo boliviano”, agregó el Diputado.

“Decir que ya no hay dos tercios en la Asamblea es una monumental mentira. Los dos tercios continúan para temas trascendentales para la patria”, manifestó Barón.