Barral le recuerda a Alberto Fernández que Argentina impidió ingreso de diputados bolivianos a ese país

Después de que el presidente Alberto Fernández denunció maltrato a una delegación de parlamentarios que pretendía ser veedora electoral en Bolivia, el diputado Amílcar Barral le recordó al mandatario argentino que esta misma semana ese país impidió el ingreso de parlamentarios boliviano que pretendían denunciar a Evo Morales.

La polémica surgió la noche del viernes, cuando el diputado argentino Federico Fagioli fue retenido en el aeropuerto de El Alto, cuando pretendía ingresar a Bolivia para ser observador electoral, invitado por la senadora Eva Copa. Fernández hizo responsable al gobierno de Bolivia de resguardar a la delegación argentina.

Barral, mediante un video, expresó su extrañeza con la posición de Alberto Fernández, cuando el pasado lunes una comisión de diputados bolivianos fue bajada de un avión por una línea área, después de que Migración de Argentina advirtió que no se permitiría le ingreso de los parlamentarios a ese país.

El diputado señaló que la comisión boliviana pretendía reunirse con sus pares de oposición en Argentina, para presentar las denuncias de estupro contra Evo Morales, pero eso fue impedido.

“Lamentablemente migraciones argentinas, me imagino por órdenes de alguien, amenazó a la línea aérea que nos llevaba a Buenos Aires que si los los diputados bolivianos entramos a su territorio, primero, no los iban a dejar entrar, no nos iban a dejar pasar al aeropuerto de Ezeiza y, segundo, de que la empresa aérea iba a recibir una sanción por el Gobierno argentino”, recordó.

Barral observó que para los argentinos haya “puertas abiertas” en Bolivia, pero “no pasa nada” cuando autoridades bolivianas quieren ir a Argentina a denunciar a una persona protegida precisamente por el gobierno de Alberto Fernández.

Reprochó la actitud de Eva Copa, que siendo presidente de la Asamblea debería velar por la seguridad de sus diputados, pero en lugar de eso invita a veedores a los cuales acusó de preparar convulsiones.

Dijo que los bolivianos no tienen que bajar la cabeza y que insistirá en llegar a Argentina para presentar las denuncias contra Morales.

También Barral recordó que la comisión boliviana que pretendía ir a Argentina tenía todo en orden, incluyendo exámenes de PCR, y pidió que se exija esas mismas pruebas a los extranjeros que pretenden observar las elecciones.

Fuente: Erbol