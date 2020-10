BDP otorgará créditos de liquidez a entidades financieras que apoyen a microempresas

El BDP otorgará créditos de liquidez concedidos por el Banco Central de Bolivia a entidades que formen parte del Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

El Banco de Desarrollo Productivo – S.A.M. firmó hoy un convenio con Pro Mujer y CRECER IFD en el marco de cumplimiento del D.S. 4331, que tiene por objeto dar continuidad a las políticas de fortalecimiento de la economía necesarias para mitigar los efectos negativos del COVID-19 a través de créditos de liquidez para sus operaciones.

La Gerente de Gestión Financiera del BDP, Mireya García Peña, informó que el banco firmará convenios con distintas entidades de intermediación financiera contempladas en el Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y canalizará recursos económicos que el Banco Central de Bolivia (BCB) está reasignando para poder apoyarlos en esta etapa de pandemia y cuarentena.

García, explicó que debido a las condiciones que existen por el actual diferimiento de créditos, muchas entidades redujeron sus niveles de liquidez y en estos momentos estarían siendo atendidos con esta inyección económica que el BDP les otorgaría de forma rápida para que cubran sus gastos operativos e incluso salarios.

“Al tratarse de un crédito rápido no amerita tener plazos demasiados largos y por eso el BCB con ese espíritu, diseñó este producto y encomendó al BDP su tecnología financiera, la cual cumplió a cabalidad y ahora estaría canalizando estos recursos”, remarcó la autoridad.

La tasa de interés que estableció el BCB es 3% y los plazos máximos de pago son 90 días. En el caso de los montos otorgados, se realizará una evaluación según el patrimonio de cada entidad, además de sus indicadores de liquidez. Estos créditos no tienen un monto máximo o mínimo, pero están sujetos a una evaluación de riesgos.

El Gerente General de CRECER, José Auad Lema, al momento de consolidar la firma de convenio señaló que, si bien, el tema del diferimiento de capital e intereses resultó en beneficio de los clientes, implicó una falta de liquidez en la banca, por lo que destacó la canalización que se realiza a través del BDP. “Nos llega en un buen momento, cuando las instituciones presentamos problemas de liquidez, pero con el apoyo de BDP podemos salir adelante”, manifestó.

Por otra parte, Edith Figueredo, Gerente nacional de sucursales de Pro Mujer, indicó que se encuentran contentos de conocer este primer convenio y esta inyección de liquidez tras la emergencia sanitaria, los apoyará en sobre manera.

Asimismo, el presidente del Directorio del BDP, Jorge Ortiz, explicó que estas dos entidades serían las primeras en beneficiarse con este alivio económico para su liquidez y puedan continuar con sus operaciones y atender sus obligaciones adquiridas.

El BDP apoya políticas de fortalecimiento de la economía

El Banco de Desarrollo Productivo como la única banca de desarrollo del país, estaría brindando recursos financieros de liquidez para que las instituciones financieras puedan operar sin problemas y no presenten deficiencia en sus operaciones obligadas y/o pactadas. Además, que puedan cumplir con sus operaciones diarias y estas no sean frenadas al no recibir la liquidez que esperaban por la recuperación de cartera.

Esta inyección económica de liquidez está dirigida a todas las entidades financieras que se encuentran canalizando recursos del Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, siendo este el factor habilitador para recibir este beneficio.