Blanco: «Seguiré insistiendo; no estoy peleando un cargo»

Campeones

miércoles, 28 de octubre de 2020 · 00:46

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

“La justicia me dio la razón. Voy a seguir insistiendo”, advirtió ayer Robert Blanco, quien según un amparo constitucional es el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Blanco ofreció una conferencia de prensa en Santa Cruz para aclarar que el proceso contra el comité ejecutivo de la FBF continuará. “La justicia me dio la razón porque sé que la tengo y voy a seguir insistiendo, porque sé que la tengo”, resaltó para responder a Marco Rodríguez, presidente en ejercicio de la FBF, que ganó una acción de libertad en el proceso de desacato al tribunal del amparo.

“Tantas mentiras que se escucha, más que todo de Marco Rodríguez y de su abogado”, resaltó el dirigente cruceño.

“Le quiero contestar a Rodríguez, quien dijo que yo no sé nada de fútbol. La familia Blanco tiene 40 años en el fútbol. Más bien le quiero decir que tenga un respeto por el país porque tiene la envestidura de vicepresidente de la FBF y no puede estar saliendo en Facebook con la polera de un club muy conocido de Brasil. Faltó que se ponga la polera de la selección brasileña”, criticó.

Blanco insistió en que un representante de Gobernanza de la FIFA le sugirió que para tener un veredicto en el tema de la sucesión en el cargo debe acudir a los tribunales o revisar el estatuto en caso de una vulneración.

“Le dije ‘estoy pensando ir a un amparo’, allí me dijeron que podría y es lo que he hecho”, explicó Blanco junto a su representante legal, Mary Carrasco. Indicó que tiene el apoyo de clubes del profesionalismo y de la División Aficionados. “No estoy peleando un cargo. Los clubes profesionales y clubes de las asociaciones me andan llamando de casi todo los departamentos que están cansados de todo el manejo y me da ganas de seguir luchando para el bien del fútbol”, apuntó.