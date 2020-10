Blooming se encuentra en horas decisivas

Sorpresivamente la tarde del martes, Blooming anunció oficialmente que el chileno Miguel Ponce dejaba de ser su director técnico de mutuo acuerdo. Ante esta situación, la dirigencia viene trabajando en la búsqueda de un nuevo entrenador, que se adecue al proyecto de la institución, según informó el directivo Fernando Cuéllar.

“Se está evaluando la contratación del nuevo DT. El presidente Juan Jordán y la comisión técnica están trabajando en ello. Blooming tiene un proyecto que siempre lo ha presentado a los técnicos, pasó con Platiní Sánchez y lo mismo con Miguel Ponce, y se piensa hacer lo mismo con el futuro entrenador, porque pensamos en la formación de jugadores y que haya relación con las divisiones menores, esa es la visión del club”, manifestó Cuéllar.

Suenan varios nombres, pero no se quiere dar a conocer de forma oficial con quiénes se está negociando. Se puede llegar a pensar que debido a que no hay campeonato la dirigencia no tiene prisa por contratar al nuevo DT, pero pasa todo lo contrario.

“No hay campeonato, pero igual el equipo tiene que entrenarse y prepararse lo mejor posible para cuando toque reiniciar el torneo. Además, se tiene que aprovechar estos días que no hay partidos oficiales para que el técnico que venga conozca al elemento con el que va a contar y lo prepare lo mejor posible”, agregó el directivo académico.

En busca de recursos

Los jugadores del plantel celeste decidieron ingresar en paro el pasado jueves como medida de presión para cobrar al menos un sueldo de los cuatro que se les debe. Ayer, hasta el cierre de esta edición, los jugadores manejaban la posibilidad de volver al trabajo hoy, pero con su propia indumentaria.

“En el tema económico no hay nada que negociar con los jugadores, pues lo tenemos todo claro y es pagando. El presidente del club y el directorio están realizando las gestiones para cancelar salarios al plantel. No hemos tenido ingresos económicos de ninguna naturaleza en siete meses y eso lo entienden los jugadores, pero también tienen sus necesidades”, finalizó Cuéllar.