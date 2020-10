Bolívar busca confirmar su pase a la Sudamericana

Fuente: lostiempos.com

Bolívar cerrará esta noche frente a Guaraní (20:30) su participación en la Copa Libertadores de América, una edición para el olvido, ya que los celestes llegan a la última fecha sin ninguna posibilidad de acceder a la siguiente ronda por la mala campaña realizada en los cinco encuentros previos.

Bolívar está virtualmente clasificado para disputar la Copa Sudamericana. Sólo un “desastre” impediría que siga su camino en ese certamen, por ejemplo, que caiga esta noche por 2-0 en el Siles y Tigre vaya a Sao Paulo y le gane por el mismo resultado a Palmeiras.

Previo al encuentro de esta noche, Bolívar disputó dos amistosos con Always Ready y Oriente Petrolero. En ambos salió airoso y sirvieron para que el técnico Claudio Vivas vaya delineando el once titular. Una de las variantes pasa por la zaga central, que esta noche estaría conformada por Jairo Quinteros y Luis Gutiérrez, aunque no extrañaría que el entrenador se incline por Adrián Jusino y Luis Haquín.

La otra modificación pasa por el medio, con el posible retorno de Pedro Azogue a la tarea de contención; mientras que el español Alvaro Rey y el angoleño Anderson Cruz irían desde el inicio en el conjunto nacional.

Guaraní con equipo alterno

Guaraní, dirigido por Gustavo Costas, presentará esta noche un equipo alterno, ya que cualquiera que sea el resultado no modificará el segundo lugar.

El DT ya manifestó su interés de no cruzarse con Racing en los octavos. “No me quieren en Argentina. Ojalá no me toque cruzarme con Racing en la próxima fase”.