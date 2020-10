Bolívar se acogerá a norma FIFA y Wilster no cederá jugadores a la Verde

Campeones

viernes, 2 de octubre de 2020 · 00:00

Los jugadores de Bolívar asistirán a la Selección, pero se adelantó que la dirigencia celeste se acogerá a la norma FIFA para ceder a sus jugadores, según el reglamento de su calendario. Wilstermann adelantó que no prestará a sus futbolistas.

El vicepresidente del club aviador, Renán Quiroga, explicó que más allá de las observaciones que algunos clubes tienen a la administración de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), la determinación de no ceder a los jugadores se debe a que Wilstermann se juega la posibilidad de recibir $us 1,05 millones para sobrevivir el resto de la temporada. “Estamos en competición de la Copa Libertadores. Para nosotros primero está nuestra institución por la condición en la que estamos y la situación económica por la que atravesamos, vamos a dar prioridad a la institución”, sostuvo Quiroga, a tiempo de indicar que si tal vez no estuvieran en competencia “se hubiese mandado a los jugadores, en este caso no”.

En el anexo 1 referido a la liberación de jugadores para equipos representativos de la asociación se menciona textualmente lo siguiente: “Un periodo internacional es de nueve días, que comienza el lunes por la mañana y termina el martes por la noche de la semana siguiente. En estos períodos internacionales, cada equipo representativo podrá disputar como máximo dos partidos independientemente de si se trata de partidos de clasificación para un torneo internacional o de encuentros amistosos”.

Los jugadores de los aviadores están disponibles desde el pasado miércoles y los de la Academia desde ayer. Los dos clubes que disputan actualmente la Copa Libertadores de América pidieron el pasado fin de semana a la FBF que no tomen en cuenta a sus jugadores para estas dos primeras fechas de la Eliminatoria sudamericana debido a que consideran que se encuentran frente a una inseguridad jurídica que afecta al fútbol por el no reconocimiento al amparo constitucional que salió favorable a Robert Blanco.

“Todo esto es causado por dirigentes que continúan generando el irrespeto y falta de cumplimiento a las normas del estatuto de la federación; y lo peor de todo, continúan desobedeciendo una sentencia constitucional”, argumentaron en sus misivas.

Los partidos frente a Brasil y Argentina se disputarán el 9 y 13 de este mes. Los clubes pedirán la reincorporación de sus jugadores el 14 para alistar los partidos de la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, programada del 20 al 22 de octubre. Si el problema con la FBF persiste, para las fechas FIFA de noviembre la liberación de jugadores será el lunes 9 de noviembre, tres días antes que la Verde se mida con el seleccionado de Ecuador.

Comisión médica

La Comisión Médica y Unidad Antidopaje de la Conmebol, encabezada por Osvaldo Pangrazio, reunió a todos los jefes médicos de las selecciones mayores de los 10 países de Sudamérica que empezarán a disputar la Eliminatoria.

La reunión, que fue llevada a cabo de manera virtual, tuvo como principales temas las disposiciones médicas exigidas en los partidos, a decir, las pruebas PCR-RT que deberán realizarse cada uno de los miembros que componen las delegaciones oficiales. El doctor Pangrazio enfatizó que “todas las delegaciones deberán seguir rigurosamente las recomendaciones en cuanto a viajes y desplazamientos, así como los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades de cada país el cual sea visitado para los partidos”.