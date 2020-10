Bolivia ocupa el tercer lugar del ranking mundial de muertes per cápita por Covid-19

Fuente: El Deber Alvaro Rosales Melgar

Bolivia es el tercer país del mundo y segundo de la región con mayor número de fallecimientos per cápita por coronavirus, con 69,9 muertes por cada 100.000 personas, según un estudio de la Universidad Johns Hopkins en EEUU.

Si bien EEUU, Brasil e India son los tres países con más fallecidos en términos absolutos, la comparación entre las muertes de países con más de un millón de habitantes en relación con su población revela que Bolivia es uno de los países más afectados por el Covid-19, solo por detrás de Perú (101 decesos por cada 100.000 habitantes) y Bélgica (87,1).

Tasa de letalidad en ascenso

En contraste, Virgilio Prieto, jefe nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, expuso que la tasa de letalidad a escala nacional es de 5,8% en la actualidad. “Nos mantuvimos durante varios meses en una tasa de letalidad de entre 3 y 4% y subió en la semana 37, ya que Santa Cruz incorporó 1.500 decesos que todavía están en investigación», apuntó.

Y es que durante las últimas cuatro semanas, la tasa de letalidad va en aumento. Esto, debido a que los tres departamentos con mayor población (Santa Cruz, Cochabamba y La Paz) han estado investigando la mortalidad real por Covid-19, durante toda la pandemia y los datos han sido registrados recientemente, según los reportes.

Según la última actualización del Ministerio de Salud, al 30 de septiembre, a escala nacional hay 7.965 muertes registradas.

Número de casos

En cambio, si se analiza el número de casos, no de muertes, la lista cambia y en el ranking de los 10 países principales pasan a figurar ahora también Colombia y Argentina. El número total de casos a nivel global al 30 de septiembre es de 33.692.221, según la Universidad John Hopkins.

La BBC refleja que los 10 países con más casos registrados son EEUU (7.191.349), India (6.225.763), Brasil (4.777.522), Rusia (1.170.799), Colombia (824.042), Perú (811.768), España (758.172), México (738.163), Argentina (736.609) y Sudáfrica (672.572). Mientras Bolivia se halla con 135.311 casos confirmados, según el Gobierno.

La pandemia de Covid-19 ya se cobró más de un millón de vidas. Exactamente 1.008.842, según datos del 30 de septiembre de la Universidad Johns Hopkins.

«Vista la tendencia, la cifra crecerá considerablemente en esta jornada, pero aún así no reflejará el costo humano real del nuevo coronavirus, ya que no incluye muertes por Covid-19 que no fueron registradas oficialmente como tales», subrayan los expertos.