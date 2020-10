Brad Pitt y Nicole Poturalski se separaron: «Nunca fue algo serio»

Luego de algunos meses de mantener una relación abierta, el actor norteamericano y la modelo alemana decidieron poner punto final al romance

El actor Brad Pitt, de 56 años, finalizó su relación con la modelo alemana Nicole Poturalski, de 27, tras tres meses de duración. La noticia fue confirmada por fuentes cercanas al artista norteamericano quienes aseguraron que el vínculo entre ambos no era lo suficientemente sólido como para prosperar en el tiempo.

El noviazgo entre ambos comenzó a florecer a partir de agosto, cuando ambos fueron vistos en el Aeropuerto de Le Castellet, en Francia. A partir de entonces las redacciones se dedicaron a investigar a la modelo quien resultó estar casada y mantener un matrimonio “abierto” con el empresario multimillonario Roland Mary, de 68 años. Ambos tienen un hijo de nombre Emil, de siete años.

Un allegado al actor confió la primicia al sitio Page Six y sinceró la fortaleza del vínculo que ocupó miles de artículos en diarios de todo el mundo. La fuente fue contundente sobre el romance de Pitt con Poturalski: “Nunca fue tan serio como se dijo que era”.

A comienzos de octubre, Poturalski hizo un descargo en las redes sociales en los cuales ponía de manifiesto los ataques que había recibido a partir de que se conociera su vínculo con el protagonista de Seven. “Me he estado preguntando desde siempre por qué la gente deja comentarios de odio. ¿Por qué? ¿Cual es tu beneficio? Solo en general, quiero comprender el tren de pensamientos. Porque no lo entiendo. Es tan grosero y triste para los que comentan”.

La situación sentimental del multipremiado artista de los Estados Unidos siempre fue motivo de atención por parte de los medios. Sus largas relaciones con las actrices Jennifer Aniston y Angelina Jolie ocuparon grandes titulares durante 20 años… aún hoy.

Pitt tiene seis hijos, Maddox (19 años), Pax (16), Zahara (15), Shiloh (14) y los gemelos Knox y Vivienne, de 12 años, con su ex esposa Angelina (45 años).En septiembre de 2016, ambos anunciaron su separación y el inicio del divorcio. Sin embargo, aún no han finalizado los términos sobre la custodia y manutención de sus hijos.

A partir de entonces, además de ser noticia por su enredado y conflictivo divorcio, la prensa mundial estuvo pendiente del corazón de Pitt. Incluso se especulaba con la posibilidad de que volviera con su antiguo amor, Anisto, cuyos esporádicos encuentros en galas y cócteles servían para alimentar los rumores infundados.

Matrimonio abierto

Después de que la modelo alemana Poturalski fuera vinculada al actor en agosto pasado, pronto se reveló que estaba casada desde hace ocho años con el padre de su hijo, un empresario gastronómico de 68 años, multimillonario. Se dice que tienen un “matrimonio abierto” y que incluso pudo haber conocido a Pitt en el restaurante de su marido, el lujoso Borchardt, de Berlín.

Durante los escasos tres meses que duró la relación, Mary se ha mantenido callado sobre el romance de su esposa con el actor. Sin embargo, según reportes, un amigo, que mantuvo el anonimato, habló con el tabloide Daily Mail: “Roland es un tipo muy filosófico. Ha estado casado varias veces y tiene cinco hijos. No le interesan la negatividad ni los celos. Todavía están casados, pero se podría describir su relación como un ‘matrimonio abierto’”.

