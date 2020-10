Caen secuestradores de un empresario por el que pedían Bs 2.000.000 de rescate

La Policía de La Paz rescató con vida al empresario Félix Quispe, recuperaron el dinero del rescate, aprehendieron a dos implicados y secuestraron un arma de fuego.

La Policía logró recuperar el dinero entregado por el rescate. Foto referencial de archivo (Internet)

La Paz, ANF.- La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz capturó este viernes a dos personas implicadas en el secuestro de Félix Quispe Sánchez, empresario de la ciudad de El Alto, y por el que pedían Bs 2.000.000 de rescate.

“Ha sido recuperado con vida, sano, el señor Félix Quispe Sánchez. Han sido aprehendidos los delincuentes, se pedía Bs 2.000.000 de recompensa, se negoció, hubieron duras negociaciones”, señaló el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

Quispe tiene una empresa en Achocalla dedicada a la producción de muebles que son comercializados en la ciudad de El Alto. La tarde del miércoles, Quispe iba a bordo de su camioneta roja y sufrió una colisión con un jeep Suzuki Vitara. A raíz de ese hecho ambas partes entablaron una conversación con la finalidad de llegar a un acuerdo.

El director nacional de la FELCC, coronel Iván Rojas, explicó que las conversaciones se prolongaron, al punto que Quispe se fue hasta su taller acompañado de una de las personas que iba en el jeep (Javier Marcial A. L.) como garantía de que se cumpla con el resarcimiento de daños a su vehículo.

Tras 20 minutos de charla, ambas partes decidieron trasladarse hacia Calacoto, ciudad de La Paz, con el fin de que ahí se haga la cancelación por el resarcimiento; Quispe pidió que le acompañe uno de sus trabajadores, refirió el jefe policial.

Luego, el vehículo en el que iban a bordo se fue hacía Mallasilla y después retornó a la ciudad de El Alto. En ese lapso, los secuestradores maniataron y botaron al empleado de Quispe a la altura de la salida de Achocalla, y partieron con el empresario con rumbo desconocido.

Después de dos horas, el trabajador logró liberarse y tomar contacto con la esposa de Quispe y contó lo sucedido. La esposa del empresario dio parte al Policía y desde ese momento iniciaron los operativos de rescate.

Rojas señaló que primero se dio protección a la familia del empresario, después se hicieron las negociaciones con los secuestradores para que entreguen a Quispe sin lesiones.

“En el primer contacto hacen el pedido de Bs 2.000.000, un caso como este no se dio en nuestro medio. El jueves continuamos, se hace una negociación y se dice no hay los Bs 2.000.000, entonces (pidieron) $us 200.000; seguimos la negociación y se llega a un monto de Bs 1.000.000, pactando la entrega hoy en horas de la tarde y posteriormente ellos pondrían en libertad a Quispe”, manifestó el director de la FELCC.

Agregó que entre las 16.30 a 16.50 se contactó a Grover Ch. Y. para hacer la entrega del monto acordado en la ex parada del micro “Z”. La esposa de Quispe entregó el dinero al secuestrador, el cual iba armado.

El jefe policial dijo que la prioridad era rescatar con vida a la víctima, por ello, los policías se fueron hasta la Apacheta de Zongo, ahí encontraron la camioneta roja y al interior Quispe se encontraba maniatado.

Seguidamente, los uniformados capturaron a dos implicados, recuperaron todo el dinero y secuestraron un arma de fuego.