Calani sobre Entrambasaguas: “Si fuera por mí, lo agarro a patadas y lo voto del país”

Fuente: Radio Fides

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Remberto Calani, se refirió este miércoles al periodista español Alejandro Entrambasaguas, lo acusó de racismo y discriminación, y aseveró que si vuelve el país “lo agarrará a patadas”.

“Ese señor lo único que ha hecho es abusar y más que todo tiene una discriminación y un racismo que no expresa la idea del pueblo español, si vuelve a Bolivia yo creo que cualquier boliviano tiene la obligación de expulsarlo (…) si fuera por mí, lo agarro a patadas y lo voto del país”, aseveró.

La jornada pasada, el periodista de OK Diario, Alejandro Entrambasaguas, hizo uso de términos peyorativos para describir lo que representan los bolivianos que dieron su voto al MAS en los comicios del pasado domingo 18 de octubre.

“La mayoría de la gente que votó a Evo Morales vive en el campo, no sabe lo que es un teléfono móvil, no sabe lo que es internet y mentalmente no tiene idea de prácticamente nada. Son analfabetos literales. Hay mucha gente que no sabe hablar español. Hablan aimara y quechua. No tienen idea de lo que es la civilización”, sostuvo en entrevista con un medio español.