Camacho desafía a Mesa y Arce a un “debate de verdad”

El candidato a la presidencia, Luis Fernando Camacho. CAPTURA DE VIDEO

Luego de no participar en el Debate Presidencial Bolivia 2020 del pasado domingo, Luis Fernando Camacho volvió a salir a la palestra pública a través de un video grabado y difundido por las redes sociales.Si bien la alianza Creemos había emitido un par de pronunciamientos sobre la ausencia de su candidato en el encuentro en La Paz, el expresidente del Comité pro Santa Cruz rompió el silencio este martes, aunque no habló ni justificó por qué no acudió al debate.

“Se realizaron foros y encuentros que de debate no tuvieron, se habló mucho pero no se dijo nada”, cuestionó Camacho, que sí participó en el debate organizado el sábado, en Santa Cruz.

En el mismo video, el candidato de Creemos desafió a Carlos Mesa y Luis Arce Catacora a participar en “un debate de verdad” y planteó que entre los tres “escojan un árbitro parcial”.

Recalcó que el debate deberá ser “sobre todos los temas”, los cuales se deberán “probar con documentos”. “Bolivia lo espera, Bolivia lo merece”, destacó.

Fuente: Correo del Sur Digital