Camacho en La Paz: «Vamos a ganar en primera vuelta»

Fuente: paginasiete.bo

El candidato de Creemos, Luis Fernando Camacho, aseguró este jueves en La Paz que “vamos a ganar en primer vuelta” en las elecciones del 18 de octubre, pese a que la última encuesta de Ciesmori lo ubica en el tercer lugar de intención de voto con el 12,7%, y estimó que el Movimiento Al Socialismo (MAS) no ganará los comicios.

Junto a su vicepresidenciable, el excívico potosino Marco Antonio Pumari, Camacho lideró al mediodía de este jueves una caravana ruidosa desde la calle 24 de la zona Sur de La Paz hasta plaza Abaroa. Todos sus simpatizantes llevaban al igual que él poleras de color blanca, además gorras del mismo color.

“(El MAS) no va a ganar, no va a ganar, no va a ganar, vamos a ganar en primera vuelta, no se preocupe”, dijo Camacho a la red Unitel, colgado en un camión que avanzaba por la principal vía hacia el centro paceño.

En una de las paradas momentáneas, una persona se le acercó y le dijo “libertador, libertador”, al parecer porque Camacho lideró en noviembre de 2019 la protesta contra el presunto fraude electoral, en las elecciones del 20 de octubre de 2019, y que presionó para que Evo Morales renuncie a la Presidencia, lo que finalmente ocurrió el 10 del penúltimo mes del año anterior.

“(La protesta contra el fraude electoral) lo hicimos 21 días y lo estamos haciendo de nuevo, lo estamos haciendo de nuevo”, dijo Camacho al recordar que en noviembre pasado otorgó 48 horas a Evo Morales para que renuncie a la Presidencia.

Ahora, continuó, “estamos yendo contra el sistema, contra aquellos que siempre pactaron con el MAS”, dijo, mientras daba la mano a quienes pretendían saludarlo, sin cumplir el distanciamiento social ni llevaba barbijos, pese a que continúa vigente en el país la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.

En la ciudad de Santa Cruz, el candidato a diputado por Creemos, Erick Morón, dijo que la alianza que integra no cree en las encuestas. “Son los jóvenes, las mujeres y los ciudadanos que se sienten representados no solo con Luis Fernando Camacho sino con la lucha de los 21 días que hoy estamos dando continuidad; las encuestas nunca nos han sorprendido porque durante 15 años siempre le han dado primer lugar al MAS”, aseveró.

Afirmó que en el pasado como ahora los indecisos (13,3%) vuelcan las preferencias electorales. “A nivel general todos los indecisos tanto en el pasado como hoy son los que vuelcan la balanza, nosotros tenemos una alianza, un compromiso, con los jóvenes, con las mujeres, con la ciudadanía, con las encuestas de las calles; no tenemos ningún compromiso con las encuestadoras que han sido sin duda alguna las cómplices del partido político MAS y las cómplices con el fraude electoral”.