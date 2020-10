Camacho: “No tiene sentido hablar de bajar nuestra candidatura”

El candidato a la Presidencia por la alianza Creemos, Luis Fernando Camacho, aseguró, en entrevista respondida por escrito, que no declinará su postulación. Dijo que no hay posibilidad de que gane el MAS, pero que, en todo caso, respetará los resultados que salgan de las urnas.

¿Cuál fue el análisis que hizo de la situación del país y de los candidatos para decidir postular a la presidencia?

En octubre-noviembre de 2019 el pueblo de Bolivia se movilizó ante el fraude del MAS, y salió a las calles, tomó las plazas y las rotondas, y de forma pacífica enfrentó la dictadura de Evo Morales y la derrotó para preservar su libertad y su democracia.

En esos 21 días tuve la oportunidad de compartir con miles de jóvenes y mujeres, de acompañarlos en esta lucha democrática y de entender las esperanzas que tienen de construir un nuevo país, que sea libre, democrático, con empleos, con servicios públicos dignos, con una justicia independiente y que sea verdaderamente inclusivo.

Cuando cayó la dictadura, la vieja política quiso apropiarse de este movimiento popular y volver a servirse del país, lo que ponía en riesgo lo conseguido y evitaba construir el futuro que anhela la población.

Ante esta situación asumí el reto de lanzar mi candidatura a la Presidencia de Bolivia para concluir la tarea que inició el pueblo hace más de 11 meses.

¿Qué opina del denominado voto útil?

La democracia el voto debe nacer de la alegría y la esperanza de elegir a los gobernantes que puedan transformar nuestro país y traer mejores días a todos los bolivianos, es muy triste sostener una elección en el voto para que no gane otro contrincante.

Yo quiero que los bolivianos que me honren con su voto lo hagan convencidos de que somos la mejor opción para Bolivia, y lo hagan con la esperanza de que vamos a realizar una gestión de gobierno orientada a solucionar los problemas de las personas que son muchos.

Hay sectores que piden su renuncia a su candidatura y otros que se reúna con el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, ¿qué opina de ambas solicitudes?

Hoy estamos en campaña electoral, es nuestro momento de presentar al pueblo de Bolivia nuestro programa de gobierno y las soluciones que planteamos a los problemas de los ciudadanos, y darles la oportunidad de que elijan libremente la opción que consideren mejor para el país.

Por lo tanto, no tiene sentido hablar de bajar la candidatura, sino de hablar de nuestras propuestas.

A los que les preocupa que el MAS pudiera ganar esta elección hay que decirles que esa posibilidad no existe, pues nuestro pueblo es sabio y sabe lo que ha pasado en los 14 años que gobernaron Bolivia, escribiendo una de las páginas más oscuras y tristes de nuestra historia.

Tiene bastante apoyo en Santa Cruz, ¿por qué cree que no es igual en el occidente del país?

Creemos es un proyecto que nació en el Oriente, concretamente en Santa Cruz de la Sierra, pero lo hizo con la visión de construir un proyecto nacional transformador y modernizador.

Somos un proyecto nacional, que compite en unas elecciones nacionales y tenemos candidatos en todos los rincones de Bolivia.

El Plan de Gobierno “Todo por Bolivia” es un programa nacional, con propuestas para todos los territorios y todas las personas, construido mediante un esfuerzo colectivo por profesionales de todos los departamentos.

La pandemia y las restricciones a la movilidad han sido el único obstáculo que hemos enfrentado para hacer la campaña que queremos, visitando ciudades, pueblos, comunidades y lugares a lo largo de la extensión territorial, lo que ha podido dificultar la llegada de nuestro mensaje y nuestra propuesta.

¿Cuál es ese modelo económico cruceño que propone implementar para toda Bolivia?

Consiste en una economía plural de mercado con plena y efectiva competencia, donde la inversión productiva y la generación de empleo la realiza el sector privado, apoyado por inversiones públicas orientadas a mejorar la logística y competitividad nacional, con la vocación de abastecer el mercado interno y exportar los excedentes, en un marco de fuerte institucionalidad con participación de los representantes de la sociedad.

El Estado, fundamentalmente a través de lo que actualmente es la Gobernación, planifica la realización de inversiones y obras públicas destinadas a construir una infraestructura física de apoyo a la producción privada y al mercado, como el asfaltado de la carretera Cochabamba – Santa Cruz de la Sierra o el Proyecto de Tierras Bajas del Este.

La fortaleza de las instituciones que aglutinan a todos los actores de la sociedad, como el Comité Pro Santa Cruz, permiten generar un ambiente de diálogo e intercambio permanente entre todos los sectores, lo que facilita el clima de negocios.

Esta visión se vio fortalecida por la llegada de cientos de miles de compatriotas de otros departamentos, que comenzaron a producir y aportaron sus capacidades y conocimientos, lo que construyó un círculo virtuoso que ha permitido que hoy el departamento sea el más grande en término económicos.

Y finalmente, se tiene un sistema universitario con la Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno” y las universidades privadas, donde se han priorizado las carreras y formación orientada a la demanda del mercado laboral, lo que ha permitido mejorar el gerenciamiento de los negocios.

¿Qué propuestas concretas tiene para Cochabamba?

En el Plan de Gobierno “Todo por Bolivia” proponemos la construcción de un país digital, que supone la transformación económico y social más ambiciosa de nuestra historia, y el epicentro de esa transformación digital será Cochabamba.

Convertiremos a Cochabamba en el Centro Tecnológico de Bolivia, aprovechando los recursos humanos existentes y la existencia de empresas tecnológicas para lograrlo, instalando los centros de bases de datos del país en el edificio de la UNASUR.

Esto permitirá la transformación de nuestra matriz exportadora incorporando los servicios de alto valor agregado intelectual.

Del mismo modo, aprovechando las empresas existentes, el departamento de Cochabamba será el motor de la electrificación de la movilidad del país, con la masificación de los autos eléctricos para descarbonizar nuestra economía y mejorar nuestro medio ambiente.

Paralelamente, convertiremos al departamento en el verdadero centro de las comunicaciones físicas del país, uniendo las dos redes ferroviarias y mejorando la red e carreteras existentes, lo que permitirá a Cochabamba ser el centro de comunicaciones de los dos océanos que bañan nuestro continente.

Finalmente, convertiremos al departamento en un centro de excelencia de servicios médicos y potenciaremos la producción agropecuaria para que vuelva a ser el granero de Bolivia.

Muchos lo tildaron de tener propuestas machistas, ¿Cuál es el rol que cree que la mujer debe jugar en la política y en el país?

Los que nos acusan de machistas lo hacen con el fin de debilitarnos electoralmente con falsas acusaciones y muestran que desconocen nuestra propuesta electoral, que tiene un gran énfasis en las políticas de igualdad entre hombre y mujeres.

Nosotros enfocamos el tema de género desde la perspectiva de lograr la igualdad entre hombres y mujeres, superando los últimos obstáculos que todavía existen en nuestra sociedad.

Proponemos regular mediante Ley aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional la igualdad salarial entre hombres y mujeres por realizar el mismo trabajo, ya que hoy las mujeres de forma injustificada ganan un 30% menos.

Del mismo modo, proponemos modificar el Código de Comercio y otras normas para establecer un porcentaje de participación mínima de mujeres en los directorios de las empresas, así como en las direcciones de las organizaciones empresariales, gremiales y sociales.

Cuando seamos gobierno, la mitad de los directorios y estructuras gerenciales de las empresas estatales estará ocupado por mujeres.

En cuanto a la lucha contra la violencia de género, que presenta tasas alarmantes, proponemos aumentar el presupuesto, medios y equipamiento de las unidades de la Policía Boliviana y del Ministerio Público encargadas del tema, para que puedan atender de una forma integral, multidisciplinaria y efectiva a las mujeres que sufren esta violencia.

Se trabajará en un ajuste del Código Penal para que estos delitos aberrantes tengan una condena acorde con el delito que suponen, y que los procesos de agilicen y protejan de una manera adecuada a las mujeres.

Como una forma de facilitar la independencia económica de mujeres sometidas a violencia de género, que muchas veces no pueden abandonar sus hogares violentos por no tener trabajo, proponemos que las empresas privadas que tienen plantillas de más de 50 trabajadores contraten obligatoriamente a mujeres que sufren esta situación, con todas las medidas de protección necesarias.

Si el MAS gana o Comunidad Ciudadana, ¿aceptará los resultados?

Nosotros somos una Alianza nacida del pueblo que luchó por su libertad y su democracia, y por lo tanto somos defensores del sistema democrático y aceptaremos el resultado de las elecciones del 18 de octubre, para lo que velaremos de que las mismas se realicen de forma transparente y sin fraude.

– Un mensaje final para el electorado cochabambino

Que los bolivianos no olviden lo fuertes que son, que no olviden las cosas que pueden hacer cuando se unen, que no olviden el valor que han demostrado en su lucha democrática para derrotar la tiranía del MAS.

Que se tengan fe, que se tengan confianza, que el 18 de octubre vayan a emitir su voto con valentía y decisión, que voten por lo que verdaderamente creen, que voten por la propuesta que más puede hacer por Bolivia, que no se dejen engañar y amedrentar para votar con miedo.

El futuro es de ellos y tienen la oportunidad de poder comenzar a construirlo el 18 de octubre con su voto.