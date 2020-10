Camacho: «Terminaremos juntos lo que empezamos en las calles»

Nacional

martes, 20 de octubre de 2020 · 21:01

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

El candidato de Creemos, Luis Fernando Camacho, mediante un post hizo conocer la posición de la alianza que lo postuló. “Estamos viviendo momentos de incertidumbre generados por una muy mala administración del proceso electoral por parte del TSE. Advertimos que quitar el conteo rápido de votos era un error. Esa fue nuestra principal arma para detectar el fraude del 2019 y ahora no la tenemos”, escribió.

También dijo que “pese a ello, en Creemos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo en el control electoral para cuidar el voto de los bolivianos que confiaron en nosotros”.

Según la alianza política, tienen un sistema de control del cómputo de votos y que también presentarán sus resultados en los próximos días.

“Por último, quiero decirles que tienen mi palabra; no me iré a ningún lado, no dejaré a mi pueblo, a mi gente. Estaré siempre firme, defendiendo la agenda de los Cabildos y a todos los que lucharon en los 21 días” posteó y as“Terminaremos juntos lo que empezamos en las calles”.eguró:

Según resultados de conteo rápido de dos encuestadoras, Luis Arce Catacora (MAS) ganó la presidencia con más de 50% de respaldo del electorado; sin embargo, Camacho indicó que esperará los resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral que según la normativa electoral tiene siete días para entregar los resultados oficiales.