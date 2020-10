Candidatos en debate presidencial y entrevistas: Casi la mitad de las frases verificadas son falsas

En el reporte difundido tras el debate, Bolivia Verifica explicó que su trabajo consistió “en la observación rigurosa de ambos eventos, en la recopilación de frases verificables emitidas por los actores políticos y el posterior contraste con distintas fuentes y consulta a expertos en el tema”.

También recalca que una frase verificable es “aquella que tiene un dato concreto, no es una opinión y no proyecta el futuro, pues no se puede verificar lo que sucederá el día de mañana”.

Por ello, entre las frases que se pueden revisar están los datos históricos, comparaciones regionales o internacionales, qué es legal o ilegal y estadísticas.

Con esos criterios, Bolivia Verifica chequeó cuatro frases de Jorge Tuto Quiroga (Libre 21) que resultaron ser verdaderas; una de Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana) que fue verdadera; dos de Feliciano Mamani (Pan Bol), una de ellas fue falsa y la otra verdadera; siete de Luis Arce (MAS), dos engañosas y cinco falsas; y 1 falsa de Chi Hyun Chung (FPV).

En total, el 46% de las frases verificadas son falsas; 40%, verdaderas y 13 %, engañosas.

Entre las frases que resultaron falsas están:

Estas son algunas de las frases verdaderas:

Las frases engañosas fueron: