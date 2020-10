Chi dice que candidatos le citaron para unirse y fue engañado

Relató que fue citado por todos los partidos y nadie acudió a los encuentros

La unidad que plantean los partidos para enfrentar al MAS tuvo varios contactos y el candidato presidencial del Frente Para la Victoria (FPV), Chi Hyun Chung reveló que todos los partidos lo convocaron a reuniones en las ciudades del eje del país y nunca llegaron para dialogar.

“Me tuvieron de mensajero por tres semanas en La Paz, pero nada, me citaron en Cochabamba y nada me dejaron parado como a jardinero, me citan en Santa Cruz y nada (…) me citó pues la doctora (María de la Cruz) Bayá, (Jorge) Tuto (Quiroga), (Fernando) Camacho, (Jeanine) Áñez, Branko me habló personalmente, (Carlos) Mesa me deja plantado qué creen pues”, lanzó el polémico candidato presidencial.

Los partidos y los ciudadanos exigen a los distintos frentes unirse en torno al candidato más votado, que en las últimas encuestas resulta ser Carlos Mesa, porque consideran que es el único camino para vencer al MAS.

Chi recordó que esas convocatorias se produjeron a lo largo de este tiempo y que ahora ya vencieron esos plazos, protestó porque considera que esas invitaciones solo tenían el objetivo de humillarlo y que ninguno de los candidatos tiene amor al país.

Recordó que las alianzas podían plasmarse antes de ese plazo y que ahora lo que resta es que los siete partidos vayan de forma separada y ver quién obtiene la victoria. Desde sus cálculos su frente tiene serias posibilidades de triunfar porque los tres primeros partidos deben perder su personería y dejar el camino a otras fuerzas.

“MAS debe perder la personería porque hizo fraude, (Creemos) Camacho debe perder su personería porque él ha pedido la renuncia con una carta, si el ex comandante (Williams) Kaliman está siendo juzgado, entonces Camacho también debe ser juzgado, (CC) Carlos Mesa debe perder la personería porque el año pasado estaba validando el fraude”, declaró en una improvisada conferencia de prensa.

En las últimas encuestas de Ciesmori, el candidato del FPV se ubica en cuarto lugar con el 2,5 % de la preferencia electoral, muy distante de los tres primeros candidatos a los que pide declinen su postulación en las elecciones de octubre de 2020.

Fuente: El Deber