Choquehuanca: Hubo ministros prepotentes e injerencia en otros poderes

Mientras en La Paz se desarrollaba el principal debate del día, en instalaciones del canal de televisión Red Uno de Santa Cruz, la dupla por el Movimiento Al Socialismo, Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, candidato a presidente y vicepresidente por el MAS, era entrevistada.

Se conversó de diversos temas, desde políticos hasta económicos, pero también se habló de los errores.

Choquehuanca señaló que se cometieron varios errores, entre ellos la prepotencia con la que actuaron varios ministros cuyos nombres prefirió no mencionarlos, “pero la población lo sabe”.

“Hay muchos (errores). Había prepotencia en algunos ministros. No tiene que haber prepotencia. El poder no tiene que ser para abusar, el poder tiene que ser para ayudar y los profesionales que nos van a acompañar tienen que tener amor a su prójimo, amor a su patria. Hubo corrupción, en todas partes del mundo hay corrupción. Tenemos que tomar medidas drásticas contra la corrupción. Hay corrupción en todos los niveles es uno de los errores de no haber implementado mecanismos para ver cómo luchar contra la corrupción. (…). No basta un ministro de lucha contra la corrupción. Hay que enseñar desde la escuela, desde las universidades. Debemos preguntarnos ¿qué tipo de profesionales lanzan las universidades?

El presentador también le consultó a David Choquehuanca si hubo independencia de poderes durante del gobierno de Evo Morales.

“Hay que mirar hacia adelante. Ningún poder debe estar supeditado a otro”.

Pero hubo injerencia? insistió el periodista.

“Hubo. Algunos ministros llamaban a alguna instancia de otro poder. Claro llamaban, claro eso sabe la población y la intención era injerir”.

Inmediatamente agregó que no es juez, pero dice lo que el pueblo sabe.

En tanto que el candidato a presidente, Luis Arce se refirió a las empresas públicas afirmando que en su gobierno cerrarán las deficitarias, además de prometer que en cinco años Bolivia ya no importará diésel, porque pasaría a ser productor.

Señaló que el camino que atraviesa el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure, Tipnis, un área de reserva forestar, será retomado solo si el pueblo del Beni lo pide.

Agregó que continuarán con muchas obras que fueron interrumpidas por el aguar gobierno de Jeanine Áñez.

Al terminar la entrevista, en un segmento especial del programa, los presentadores pidieron a Arce reaccionar con una palabra frente a imágenes en una pantalla gigante. Enfrentado a la imagen de la presidenta Añez, el candidato dijo: “Lamentamos la gestión de la señora Añez” y sobre Luis Revilla declaró: “creo que ha cometido muchos errores y le van a costar políticamente”.

Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) apareció en la pantalla, la reacción de Arce fue: “Ojalá que nos garantice unas elecciones transparentes”.

Arce finalizó su participación diciéndole a los bolivianos que esta vez “no podemos equivocarnos, no podemos dudar de que hay que tomar la senda adecuada”; advirtió que “con la economía no se juega”.

EL LAPSUS DE ARCE

El presentador le pregunta a Arce:

– “Don Luis Arce, ¿hubo fraude en las pasadas elecciones?”

Arce: “¡Sí, claro que sí!”

Presentador: “¿Hubo fraude?”

Arce: ¿Perdón?

Presentador (repite): “¿Hubo fraude en las pasadas elecciones?”

Arce: “Ah, en las pasadas elecciones. Le entendí mal. En las pasadas elecciones no hubo fraude, hubo golpe de Estado. Eso ha quedado claro”.

La respuesta de Arce repercutió de inmediato en redes sociales, donde empezaron a circular memes.

Ante esto, los usuarios de las redes sociales reaccionaron con críticas y memes