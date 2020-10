Cochabamba: Hay 10 casos de reinfección de Covid-19, 2 los confirma SEDES

El Servicio Departamental de Salud (SEDES) reportó ayer que hay dos situaciones de este tipo confirmadas por laboratorio.

Se trata de personas provenientes de Santa Cruz, pero que ahora viven en Cochabamba, que dieron positivo a la prueba, a pesar de que hace algún tiempo ya superaron el coronavirus.

No emitieron detalles sobre cómo reaccionaron sus organismos frente a este nuevo proceso de infección. No obstante, los antecedentes de reinfección a nivel mundial -que, hasta la semana pasada, no superaban el medio centenar- dan cuenta de que hay gente que la pasa peor la segunda vez que contrae el virus.

Además de ese par de reportes en Cochabamba, hay ocho casos sospechosos de reinfección en dos recintos penitenciarios de la ciudad, uno de ellos es el penal San Sebastián. Según el SEDES, todos están en proceso de investigación laboratorial.

DETALLES

La reinfección por COVID-19 es una problemática que surgió recientemente y preocupa al mundo. La comunidad científica todavía está tratando de entender cómo actúa y evoluciona el coronavirus y cómo se logra la inmunidad ante éste.

Se creía que una persona que superaba ese mal adquiría inmunidad frente al virus, pero esta teoría se está revirtiendo.

Hay gente que sanó y a las semanas se contagió nuevamente. A otros, los anticuerpos los protegieron por más tiempo, algunos meses, pero también volvieron a caer.

Así sucedió con un joven de 25 años, uno de los primeros casos en el mundo de reinfección. Él no tenía problemas de salud ni trastornos inmunológicos, pero, luego de enfermar con COVID-19 el 25 de marzo, volvió a dar positivo tres meses después.

La primera vez presentó dolor de garganta, tos, dolor de cabeza, náuseas y diarrea, de acuerdo con un reporte de la BBC, pero, la segunda ocasión, necesitó atención hospitalaria de emergencia por hipoxia (niveles de oxígeno bajos en la sangre).

CUIDADOS

Considerando los antecedentes de reinfección que hay en el mundo, las autoridades de salud del departamento instaron a la población en general, inclusive aquellos que ya tuvieron coronavirus, a que mantengan las medidas de bioseguridad recomendadas por las autoridades

Entre ellas, el uso de barbijo, el distanciamiento social, el lavado continuo de manos y el uso de alcohol en gel.

Estas reglas deben ser aplicadas con rigurosidad, especialmente, durante noviembre y diciembre, meses en los que SEDES pronosticó un rebrote.

NUEVO ESTILO DE VIDA

Para la experta en nutrición, dietética, fisioterapia y kinesiología, Fabiola Maldonado, las personas que ya fueron detectadas con COVID-19 tienen que cuidar su alimentación.

Instó a consumir abundante huevo, al menos tres veces a la semana, así como lácteos. Lo último, solo si la enfermedad no afectó su sistema digestivo.

Datos

Situación

Los laboratorios de referencia no trabajaron durante la jornada electoral, por esa razón ayer, durante el reporte oficial del SEDES, hubo 0 casos positivos de COVID-19 en Cochabamba.

Fallecidos

El número de fallecidos por coronavirus en Cochabamba ayer fue tres. Del total, dos eran oriundos de Quillacollo y uno del municipio de Cochabamba.

Recuperados

La cifra más alta que emitió el SEDES el lunes fue del número de recuperados del virus: 20 personas. Pertenecen a los municipios de Quillacollo, Cochabamba, Vinto y Colcapirhua.