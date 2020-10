Comité electoral de la FBF: la Fiscalía no frenará comicios

Campeones

La intervención de la Fiscalía a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) no modificará el calendario del comité electoral para llevar a cabo las elecciones en esta entidad, el próximo 14 de noviembre.

Limbert Cardozo, presidente de ese comité, aseguró ayer que el amparo constitucional que favorece a Robert Blanco, en una sala constitucional de Santa Cruz, no afecta al trabajo que se desarrolla desde septiembre. “El amparo no va a afectarnos para nada, ya que nosotros somos un comité autónomo e independiente. Estamos separados de lo que hace el comité ejecutivo de la FBF”, subrayó Cardozo.

Explicó que se le hizo llegar la documentación respecto a las decisiones que tomó la sala constitucional de la capital oriental; sin embargo, ratificó que el proceso electivo a su cargo continuará sin problemas y cumpliendo los plazos que ya fueron puestos en conocimiento de la Conmebol.

“No sé a dónde quieren llegar, ya que no viene al caso que nos hagan conocer estos temas, al margen que no se ha ejecutado aún esa sentencia constitucional, y ellos piden garantías y mandamientos de aprehensiones que no son correctos porque en esta instancia los vocales no podían haber emanado ningún mandamiento; sin embargo, esa situación no nos afecta, ya que somos una comisión autónoma”, reiteró Cardozo.

En el TAS

En tanto, seis clubes de la División Profesional apelaron ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (por su sigla en francés) la convocatoria a elecciones de la FBF. El TAS aceptó la demanda de Bolívar, Wilstermann, Oriente, Blooming, Guabirá y Royal Pari.

Apelación

El titular del comité electoral informó también que con sorpresa se recibió una impugnación de parte del club Oriente Petrolero en contra del único candidato que se presentó para las elecciones (Fernando Costa). Cardozo calificó la citada apelación de injerencia, ya que la entidad cruceña, a través de su presidente Ronald Raldes, no se inscribió para terciar en el acto electivo, razón por la que no podía realizar observaciones a la candidatura de Costa.

“Ellos pretenden obstaculizar este proceso eleccionario, no hay otra palabra para definirlo; ellos presentan su apelación a la candidatura del señor Costa y fue rechazada porque el artículo 11, numeral 4, del código electoral norma que el recurso de apelación debía realizarse en tres días y cuando habilitamos al señor Costa con la segunda resolución, informamos que él era el único postulante y otras personas no pueden apelar, ya que no son parte del proceso eleccionario y por eso nos sorprende esta injerencia del señor Raldes de Oriente Petrolero”, criticó.

Calendario

De acuerdo con el calendario electoral, el viernes 30 de octubre concluye el plazo para la entrega de resultados de examen de idoneidad de los candidatos, en este caso sólo Costa de parte del tribunal de ética de la Conmebol.

El 6 de noviembre el comité electoral enviará al presidente de la FBF y a los miembros del congreso el orden del día y la notificación del candidato habilitado para las elecciones del 14 de noviembre.