Con esta aplicación gratuita puedes poner un GIF o un vídeo como fondo de pantalla en Windows 10

Si eres uno de esos a los que no les basta con nuestra recomendaciones mensuales del wallpaper perfecto y quieres darle un toque aún más interesante a tu escritorio, quizás te interese probar AutoWall, una pequeña aplicación para establecer fondos de pantalla animados.

AutoWall es una herramienta gratuita y open source que te permite convertir GIFs o vídeos en live wallpapers para Windows 10. Es una aplicación portable, por lo que no necesita instalación y es sumamente fácil de usar.





Un vídeo de fondo si tienes los recursos para ello

AutoWall utiliza otros proyectos como el motor open spurce Weebp y el reproductor MPV para reproducir los vídeos de fondo. El programa soporta los formatos AVI, MP4, MOV y GIF, aunque su creador recomienda usar GIFs siempre que puedas para consumir menos recursos.

Lo único que tienes que hacer es descargar el archivo ZIP alojado en GitHub, extraerlo en la carpeta que prefieras en tu disco, y ejecutar AutoWall.exe. La interfaz es una ventana pequeñita desde la que puedes simplemente elegir el archivo que quieres usar como fondo.

Para aplicarlo solo hay que hacer click en «Apply», y para que el fondo aparezca siempre que inicies Windows 10, debes marcar la casilla «Set on windows startup». Puedes cambiar el fondo cada vez que quieras, o puedes presionar «Reset» para eliminar el fondo animado actual.

Consumo de recursos AutoWall Consumo de recursos AutoWall

El consumo de recursos de AutoWall dependerá del tipo de archivo que elijas, si usas un GIF será menor, y si usas un vídeo, el reproductor de la aplicación consumirá no más de 100 MB de RAM, y entre 5 y 10% de CPU y GPU, aunque esto varía bastante y va fluctuando. Si tienes un ordenador modesto, no es muy buena idea usar esto, pero si eso no es un problema para ti, diviértete.

Si no sabes donde conseguir vídeos para usar como fondo, puedes probar con bancos gratuitos como los de Pexels, y si no sabes como convertir fácilmente un vídeo a GIF, prueba con File Converter.