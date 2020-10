Copa Simón Bolívar: 28 equipos confirmados y La Paz con dos bajas

La Copa Simón Bolívar 2020, que arrancará el próximo 7 de noviembre, a la fecha tiene 28 equipos plenamente confirmados, cuatro en proceso y cinco bajas, dos de ellas de La Paz.

Fuente: lostiempos.com

«La Paz hizo llegar su nota de inscripción solamente contemplando a los tres de su campeonato. Entre esos tres, el club ABB de acuerdo a la tabla de posiciones de la Asociación de Fútbol de La Paz (AFLP), y por determinación del Consejo de la División Aficionados, no se admitirán suplencias o reemplazos. Entonces, el cuarto no puede entrar y La Paz quedaría con dos. En una primera nota, hicieron conocer que participaría Achocalla, pero el 5 de octubre, límite para inscribir a sus equipos, ya no lo contemplan ni inscriben a Achocalla», sostuvo esta mañana Rolando Aramayo, presidente de la Comisión de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Según el artículo 5, capítulo II del Reglamento de la Copa Simón Bolívar se establece que «Participarán en el campeonato, los clubes ubicados en el tercer lugar, los subcampeones y los campeones de la categoria Primera A, además de los clubes Campeones de Ligas Provinciales o Ligas Especiales de las 9 Asociaciones Departamentales y el Club Destroyers como ultimo descendido de la División Profesional, haciendo un total de 37 clubes, en caso de no haber concluido sus torneos por fuerza mayor a consecuencia de la pandemia, cada asociación deberá determinar sus clasificados de acuerdo a mérito deportivo haciendo conocer la tabla de posiciones, no pudiendo los mismos ser reemplazados por otros clubes».

Bajo ese artículo, la AFLP intentó inscribir al club ABB en lugar de Unión Maestranza, empero el Reglamento no avala esta situación. Por lo tanto, La Paz solo tendrá como representantes a Deportivo Fatic y Chaco Petrolero, primero y segundo del torneo 2020. Ambos deben jugar la primera fase, mas ambos ya están prácticamente clasificados al otorgarse dos plazas a la siguiente rueda.

A la fecha, la Copa Simón registra cinco bajas: campeón provincial de Cochabamba (no concluyó el torneo), Unión Maestranza (ABB), Achocalla, Stormers de Sucre y Real Kateri de Beni.

Al momento, esta es la lista de equipos participantes, donde los elencos de Pando son los que deben ratificar oficialmente su participación.