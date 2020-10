Copa sobre el retorno de García Linera: «Reservo mi opinión sobre el tema»

Fuente: lostiempos.com

La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, dijo que prefiere reservarse la opinión sobre un eventual retorno del exvicepresidente Álvaro García Linera.

“Por supuesto que queremos volver a Bolivia”, dijo García Linera, el pasado viernes, al medio chileno La Tercera. La senadora fue tajante al responder a la consulta de Los Tiempos sobre cuál era su posición respecto a García y no titubeó al responder que prefería no opinar.

Cuando fue consultada por el motivo que le llevó a optar por esa decisión, Copa se limitó a decir que no tuvo oportunidad de conversar mucho tiempo con él.

“No he tenido la oportunidad de conversar mucho tiempo con él, no hemos tenido acercamientos como parlamentarios. Nosotros teníamos más trabajo con el presidente Evo por el tema de la agenda de entrega de obras en los departamentos. Con el hermano Álvaro García no hemos tenido mucha relación”, aseguró.

Por otra parte, sobre el anuncio realizado por varias organizaciones sociales y el pedido de retorno del expresidente Evo Morales, Copa afirmó que luego de haberse levantado la orden de aprehensión, él podría retornar al país en el momento que sea oportuno y cuando se tengan las “garantías correspondientes”.