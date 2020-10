Coraite: Evo fue líder fabricado por ONGs, «era bien marchar porque salíamos con plata»

Uno de los líderes sociales que acompañó a Evo Morales desde su vida sindical hasta mayo de 2014, afirmó que el expresidente ahora refugiado en la Argentina, fue un líder fabricado por las ONGs del multimillonario George Soros, acusado de financiar movimientos subversivos con fines empresariales en varios países del mundo.

El exejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) denominada orgánica, Roberto Coraite, describió a Morales como carente de liderazgo propio y desconectado de la realidad y necesidades de los pobres, porque su única actividad rentable era ser dirigente de los cocaleros del Chapare y luego “nadar en plata” siendo diez años de parlamentario.

“Era conocido como el mejor bloqueador de caminos”, complementó el otro líder de la CSUTCB, Damián Condori quien en 2013 sucedió a Coraite, aunque ambos terminaron distanciados del MAS y sacados del esquema del llamado “Pacto de Unidad” compuesto por otros dirigentes, a los que Evo Morales les pedía cuidar sus espaldas y defenderlo ante los medios de prensa, según dijeron.

Coraite sostuvo que “Morales nunca fue líder, fue fabricado desde las ONGs de George Soros, lo podemos decir con propiedad ahora. Yo he marchado tres veces. Yo me acuerdo aquellos momentos cuando emprendíamos la marcha desde Caracollo, había plata. Por qué vamos a negar. Había comida que se tiraba en el camino, había fruta que se echaba a perder ¿De dónde venía tanta plata? Había entrevistas, había pasajes. Esas veces éramos inocentes, ignorantes, no sabíamos realmente cuál era la intención”, indicó.

Añadió que luego descubrieron que unas 60 ONGs apoyaban la marcha que organizaba Evo Morales, cada una de ellas dando propinas, viáticos. “Era bien marchar porque salíamos con plata, así lo hemos fabricado a este supuesto líder que jamás era líder, por eso no entendió la realidad del país”.

Afirmaron que el instrumento político que construyeron junto a Morales fue apropiado por banqueros que han crecido 300 veces más en su economía, empresarios y otras personas. Acusaron a Evo de haber permitido el robo de un proyecto político que tenían los campesinos para autogobernarse.

Condori dijo que las organizaciones sociales necesitan retomar el valor y principios de los líderes como Genaro Flores y Filemón Escobar, depurando de sus filas a dirigentes “llunkus” como los que tuvo Evo Morales y con quienes discreparon hasta romper con el esquema del anterior gobierno.

Coraite indicó que después de la traición a las demandas históricas, ningún campesino tendría que votar por el MAS. “¿Qué ha mejorado? Educación gratuita ¿ha llegado? ¿Los jóvenes profesionales tienen trabajo?”, preguntó.

En su lectura “el MAS ya no es instrumento de los pobres, sino advenedizos, de usureros, de un clan, de un régimen dictatorial, de una monarquía. Ya no es más de los pobres ni de los campesinos. Los hermanos indígenas no tienen por qué apoyar a este proyecto político y si lo hacen debe ser por los dirigentes pagados”.

Durante el programa radial “Sin voz sin poder”, producido por el CEDLA que se difunde por la red ERBOL, coincidieron en que los sectores campesinos necesitan de un nuevo instrumento político para enfrentar lo que vendrá en el nuevo gobierno sea quien sea elegido.

Aseguran que Carlos Mesa o Luis Arce no atenderán las necesidades de los sectores sociales, porque son prototipos de Gonzalo Sánchez de Lozada y Evo Morales, motivo por el que trabajan para tener su propio partido con miras a las elecciones subnacionales.

Condori manifestó no tener un candidato para estas elecciones generales y Coraite explicó que apoya al candidato Feliciano Mamani de PAN-BOL porque está convencido que en las áreas rurales y sectores sociales le restará votos a Luis Arce, gracias a la incursión de ese partido, y prevé que si hay segunda vuelta será la derrota del MAS.

Exlíderes campesinos en el programa «Sin Voz, Sin Poder». Foto/captura de pantalla

Fuente: erbol.com.bo