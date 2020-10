Cronenbold sostiene que con el MAS «hay un antes y un después en el norte cruceño»

El exalcalde, Mario Cronenbold, responde por qué ganó el MAS en el norte cruceño

Fuente: Fama, Poder y Ganas

El exalcalde de Warnes, Mario Cronenbold , expresó que el triunfo del Movimiento Al Socialismo (MAS), tanto en la localidad de Warnes como en Montero se debe a que «hay un antes y un después en el norte cruceño, sin el MAS y con el MAS».

De acuerdo a los resultados de la elección general del 18 de octubre, en Warnes el triunfo fue del MAS con el 42,85%, seguido por Creemos con el 39,37% y Comunidad Ciudadana (CC) con el 15,99. De igual manera, en Montero el MAS logró el 43,92%, mientras que Creemos obtuvo el 41,43% y CC el 13,08%.

Pareciera que la «cacha» de los recursos estaba guardada en la Alcaldía porque en Warnes no había ni un solo modulo educativo, su plaza tenía más de 90 años sin ningún cambio, no tenía una autopista como la que se construye actualmente y no tenía más que un coliseo y ahora tiene cinco coliseos y un olímpico que se está por terminar, dijo Cronenbold en el programa radial Fama, Poder y Ganas, de los periodistas, José Pomacusi y Jimena Antelo.

De igual manera mencionó otras obras como guarderías municipales, pavimento, viviendas solidarias para las familias, sistemas de agua potable, entre otras. Lo propio sucede en Montero, aseguró la exautoridad.

«Yo creo que he sido el alcalde que más lo exprimió a Evo Morales en su gobierno, por eso me molesta cuando dicen Mario Cronenbold traidor a Santa Cruz. Hablemos claro, ¿ser traidor a Santa Cruz es haber traído 3.600 millones de dólares del centralismo? ¿Y Warnes dónde queda? En Santa Cruz», destacó Cronenbold.