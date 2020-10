Cumpliendo con mi derecho político y constitucional, emití mi voto muy esperanza…

Cumpliendo con mi derecho político y constitucional, emití mi voto muy esperanzado, confiando en que esta jornada se desarrolle en paz y tranquilidad. El ganador será el pueblo boliviano que recuperará la democracia a través del voto. https://t.co/xUAEjVzaoj

Fuente: Luis Alberto Arce Catacora por Luis Arce Catacora (Lucho Arce)

