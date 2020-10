Daniel Craig da un consejo al próximo James Bond y explica por qué deja la saga tras ‘Sin tiempo para morir’

‘Sin tiempo para morir’ será la última aventura de Daniel Craig como James Bond. El actor ya había dejado claro que se había cansado del personaje durante la campaña promocional de ‘Spectre’, pero acabó recibiendo una oferta que no pudo rechazar. Ahora sí ha dejado claro que no retomará el personaje y ha dado un contundente consejo a su sucesor.

El actor fue entrevistado esta semana en The Tonight Show with Jimmy Fallon, donde no pudo ser más claro en lo que aconsejó al próximo actor que se convierta en el agente 007:

No la jodas. Es una cosa hermosa y genial. Déjalo mejor de como lo encontraste.

Por el momento se desconoce quién sustituirá a Craig al frente de la franquicia, pero durante las últimas semanas ha sonado con fuerza el nombre de Tom Hardy. Por desgracia, todo apunta a que tendremos que esperar un poco más para saberlo, ya que imagino que los responsables de la saga esperarán al menos hasta el estreno de ‘Sin tiempo para morir’, recientemente aplazado hasta el 2 de abril de 2021.

El retiro de Craig

Mientras tanto, lo que sí sabemos es el motivo por el que Craig ha decidido retirarse como agente secreto, ya que en el mismo programo comentó que se alegraba de haber vuelto una vez más y el motivo por el que ya no va a volver a convertirse en James Bond: