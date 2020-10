Defensora: «Tanto el Órgano Judicial como la Fiscalía General no han sabido estar a la altura»

Nadia Cruz hace un repaso de varios temas y niega tener vínculo político con el MAS

30/10/2020 07:55 | Sucre/CORREO DEL SUR

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, hace un balance sobre varios temas importantes, entre ellos las investigaciones de las muertes durante la crisis política y social del año pasado, que a su juicio, no avanzaron “casi nada”. En una entrevista con Correo del Sur Radio FM 90.1, también aborda casos emblemáticos que la justicia no pudo resolver, como los luctuosos hechos de La Calancha en 2017, sobre lo cual pide una revisión. Respecto a su supuesta afinidad con el Movimiento Al Socialismo (MAS), negó tener vínculos con ese partido y dice que todos sus actos estuvieron enmarcados en las leyes y los derechos humanos.

¿Qué lectura tiene de las investigaciones de Montero, Senkata y Sacaba?

Lamentable, las investigaciones avanzaron casi nada, no tenemos ni siquiera identificados sospechosos de estos crímenes de lesa humanidad.

El único proceso que ha tenido algún avance son los primeros asesinatos en Montero, justamente, pero donde no ha intervenido directamente el Estado. Más fueron enfrentamientos entre particulares y aquí la responsabilidad más fuerte que tiene el Estado es justamente durante las masacres.

Partidos políticos y organizaciones ciudadanas temen una posible persecución de parte del MAS.

En el tema de persecución judicial, o las falencias que tiene el sistema de justicia, nosotros, como Defensoría del Pueblo, consideramos que tanto el Órgano Judicial como la Fiscalía General no han sabido estar a la altura de momento histórico que ha atravesado Bolivia. Ni antes, ni durante la transición y, aparentemente, tampoco ahora.

¿Este es un momento para que los operadores judiciales retomen casos del pasado?

Como Defensoría del Pueblo y, ante el desgaste y la desconfianza que existe en este momento en el Órgano Judicial y la Fiscalía General, le vamos a solicitar al Gobierno que se pueda generar una instancia casi autónoma. Creemos que hay que revisar el caso de La Calancha, el caso del 24 de mayo, El Porvenir, la forma en la que la justicia se ha comportado en estos casos donde se han notado violaciones de derechos humanos no se puede permitir que quede simplemente en el olvido, o que no se genere un grado de responsabilidad. Hay que buscar pero no necesariamente para perseguir, eso también hay que desterrar de nuestro vocabulario, sino para buscar justicia.

Este largo proceso de crisis política, la Defensoría ha sido objeto de señalamientos, la han vinculado al MAS, ha habido incluso ataques a sus representaciones.

La crítica hacia las instituciones es parte de la democracia. Cuando esta crítica raya en hechos delincuenciales o desde actores políticos, pues hay que tomarlas también por ese lado (…) La Defensoría viene de un desgaste institucional de más de diez años (…) ¿Cómo hemos resistido? Simplemente ajustando nuestro trabajo al marco legal, al marco constitucional y al marco convencional de derechos humanos.

¿Ha sido o es afín al MAS?

No, nunca. Mi militancia política desde hace 17 años es con los derechos humanos.

