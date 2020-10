Demi Lovato reapareció luego de ruptura con Max Ehrich

La cantante publicó su primer tweet luego de la difícil ruptura con el actor, quien arremetió contra ella en las redes sociales

Demi Lovato reapareció luego de su ruptura con Max Ehrich (Foto: Instagram @ddlovato)

La cantante Demi Lovato reapareció en las redes sociales luego de un periodo largo de silencio tras la separación con el actor Max Ehrich, la cual fue de todo menos buenos términos, el actor ha arremetido contra su ex pareja en diversas ocasiones reclamándole por la ruptura.

Demi Lovato publicó un Tweet en el que confesó que la ha costado mucho conciliar el sueño luego de la ruptura con el actor por lo que dijo que comenzó a ver sus menciones y al ver que muchos de sus seguidores la apoyaban decidió twittear para responderles y agradecerles por no dejarla sola. Así decía la publicación:

Debería estar durmiendo pero la vida puede ser difícil y rara y me mantiene despierta algunas veces. Pero estoy muy contenta de haber revisado mis menciones. Su apoyo me ha sacado las lágrimas. Muchas gracias para todos ustedes chicos. Estoy más allá del agradecimiento por todo su amor. LOS AMO

Por supuesto que cualquier idea de una reconciliación entre los dos ya está más que descartada, pues según había reportado una fuente al canal de entretenimiento E!, dijo que Demi no deseaba ser relacionada más con Ehrich y que esperaba que muy pronto el escándalo desapareciera de la agenda pública para que ella pudiera retomar sus actividades con la música. La fuente también dijo que Demi Lovato habría hablado con Max antes de la ruptura para informarle que la relación había llegado a su fin.

Max acusó a los seguidores de Demi de acosarlo mediante las redes sociales (Foto: Instagram @maxehrich)

Esto desmentiría las versiones dadas por el actor quien afirmó que se enteró que la relación entre ambos había llegado a su fin a través de los medios de comunicación y que desde entonces no se ha podido comunicar con la cantante. Ehrich posteriormente diría que se siente perseguido por los fanáticos de la cantante quienes supuestamente habrían enviado mensajes al teléfono de la madre de Max con el fin de hostigarla para que Ehrich ya no dijera nada en las redes sociales ni a los medios.

Ante esta situación, Max realizó una publicación en sus redes sociales en donde le reclamó directamente a Demi Lovato por las actitudes de sus seguidores y le exigió que fuera congruente con su política contra el bullying como lo ha hecho antes. Así fue el comentario del actor:

Si vas a predicar sobre ser anti bullying ¿Por qué permites que alguien a quien amaste sea intimidado por tus fans? ¿Para qué? Di la verdad

Así era el anillo de compromiso que le dio Max a Demi (Foto: Instagram @maxehrich)

Sin embargo, Max no paró y se pronunció acerca del nuevo sencillo que estrenará Lovato el 15 de octubre, en los Premios de Música Billboard, llamada “I Still Have Me”. Ehrich dijo lo siguiente:

Espero que la canción sea un número uno porque, ¿sabes qué?, si eso es lo que alguien desea, solo cosas materiales, que lo consiga», añadió antes de dedicar unas palabras a su ex (…) Espero que te haga feliz. Que lo disfrutes. Acabas de perder a alguien que te quería completamente, incondicionalmente, por todo lo que eras

Y es que justo la semana pasada el actor de Southern Gospel dijo que se encontraba avanzando con el fin de superar el final de la relación y encontrarse agradecido del trabajo y de sus compañeros de trabajo, además, aseguró que se encuentra trabajando para olvidarse de todo lo relacionado con Demi Lovato.

Fuente: infobae.com