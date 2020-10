Desde Buenos Aires, Evo Morales aseguró que el MAS tiene su propio sistema de conteo electoral: «No caigamos en ningún tipo de provocación»

El expresidente sigue desde Argentina las elecciones generales en Bolivia. Criticó la suspensión de la difusión de datos preliminares e hizo un llamado a las Fuerzas Armadas y a la Policía de Bolivia para que cumpla con “fidelidad su importante rol constitucional”

El expresidente boliviano Evo Morales durante una conferencia de prensa este domingo en Buenos Aires, Argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)

El expresidente boliviano Evo Morales celebró el “espíritu pacífico” con el que se desarrollan las elecciones presidenciales de este domingo en su país, aseguró que el MAS tiene su propio sistema de control electoral y pidió a sus votantes de su partido esperar con “tranquilidad” el recuento de cada uno de los votos y no caer “en ningún tipo de provocación”.

“Saludo el espíritu democrático y pacífico con el que se desarrolla la votación”, dijo Morales en una declaración que leyó ante la prensa.

El expresidente, jefe de campaña de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), señaló que desde Argentina, donde reside desde diciembre pasado, acompaña a su “pueblo por el compromiso con la patria”, con la democracia y con el futuro de Bolivia.

“Ante tanto rumor sobre lo que haré, quiero decirles que la prioridad es exclusivamente la recuperación de la democracia”, dijo Morales en su contacto con la prensa, en al centro de cómputo montado por el MAS en Buenos Aires.

El ex gobernante, que no respondió preguntas de la prensa, pidió a los votantes del MAS no caer “en ningún tipo de provocación”.

Rechazó cualquier expresión de violencia e hizo un llamado a las Fuerzas Armadas y a la Policía de Bolivia para que cumpla con “fidelidad su importante rol constitucional”.

Ante la decisión del Tribunal Supremo Electoral de suspender el sistema de Difusión de Resultados Preliminares de los comicios de este domingo para pasar directamente al recuento oficial, Morales comentó que “afortunadamente” el MAS tiene su propio sistema de control electoral y que los delegados del partido harán el registro de cada acta electoral en todas las mesas de votación.

“El pueblo también nos acompañará en esta tarea de compromiso con la democracia como lo hizo muchas veces, situación que agradecemos”, afirmó.

Morales sostuvo que es “muy importante” que tanto los ciudadanos como los partidos políticos esperen con “tranquilidad” a que “cada uno de los votos, tanto de las ciudades como del área rural, sea tomado en cuenta y que el resultado de las elecciones sea respetado por todos”.

“Corresponde en el futuro que todos los bolivianos y bolivianas, incluida mi persona, estemos abocados a la principal tarea de consolidar la democracia, la paz y la reconstrucción económica de Bolivia”, añadió.

Unos 7,3 millones de bolivianos deben acudir este domingo a las urnas para elegir presidente para el período 2020-2025.

De este total, 301.631 bolivianos están censados para votar en el exterior y un 47 % de ellos lo hará en Argentina, donde oficialmente residen unos 450.000 bolivianos.

Fuente: infobae.com