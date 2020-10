Después de manipulación de encuesto-cracia, el TSE termina lento cómputo. Reiter…

revistacrisis.com.ar | 21 hours ago

...eso en febrero cuando se convoca a las elecciones se inscriben Tuto Quiroga, Doria Medina, pensando que no iba a haber MAS. No es cierto, porque Evo no... años atrás, pero son otras circunstancias. Porque mira, en el 2005 sacamos el 54% pero la derecha de Tuto Quiroga, dura, neoliberal, pro norteamericana...

Compartido: 864