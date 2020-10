Diputado masista anuncia interpelación al ministro de Economía por préstamo al FMI

Édgar Montaño denunció que el intercambio de divisas anunciado por el Gobierno se pagará con intereses, lo que conllevaría a un daño económico al Estado

Después de que el ministro de Economía, Branko Marinkovic, dejara entrever que la canalización de recursos del Fondo Monetario Internacional (FMI) se haría bajo la figura de intercambio de divisas, el diputado masista Édgar Montaño anunció que interpelarán a la autoridad del Órgano Ejecutivo.

Montaño argumenta que el ministro habla de un intercambio de divisas por valor de $us 330 millones, pero tanto el FMI como el Banco Central de Bolivia reflejan que el valor de la transacción es por $us 327,32 millones y no así por $us 330 millones como se dijo en un principio.

Esta situación, a decir de Montaño, muestra que son intereses que ya se pagaron y se volverán a pagar por valor de $us 1,7 millones, diferencia que hace que los números no cuadren para considerarlo un intercambio de divisas.

🎥#VIDEO El diputado, Edgar Montaño del Movimiento al Socialismo #MAS, anuncia interpelación al Ministro de Economía por posible daño económico a Bolivia. #LegislandoConAltura #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/brY3ZTMh8c — Diputados Bolivia (@Diputados_Bol) October 11, 2020

«Aquí no hay intercambio de divisas, sino una estafa o robo al pueblo boliviano. Será una interpelación por un posible daño económico a Bolivia«, apuntó el diputado masista.

Durante los últimos días trascendió que el Gobierno accedería a recursos del FMI sin tener que acudir a las cámaras de Diputados o Senadores, ambas de mayoría masista y que traban el acceso a recursos internacionales para combatir que atraviesa el país.

Fuente: El Deber