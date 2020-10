Dirigente Loza dice que coordinarán el regreso de Evo Morales

Fuente: Página Siete Digital

El dirigente cocalero y candidato a senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, manifestó este lunes que el expresidente Evo Morales tiene “todo el derecho” de volver a Bolivia y que su regreso debe ser coordinado.

“Él (Evo Morales) es boliviano como cualquiera de nosotros, tiene todo el derecho de retornar a nuestro país (…). Seguramente vamos a coordinar para que nuestro presidente pueda retornar a nuestro país. Él no ha robado a nadie, no ha asesinado a nadie, no ha cometido ningún delito”, aseguró el dirigente cocalero a Unitel.

Sostuvo, además, que Morales se dedicará a ejercer como ejecutivo de las Federaciones de Trabajadores Campesinos del Trópico de Cochabamba, de la que es presidente, y formará de «nuevos liderazgos».

“Él es nuestro dirigente, nuestro ejecutivo de la Federación de Trabajadores Campesinos del Trópico de Cochabamba, de las Seis Federaciones y líder del MAS. Seguramente retornando se dedicará a cumplir ese rol sindical y servirá como un guía y maestro de nuevos liderazgos”, adelantó.

Hace unos días, el propio exmandatario y líder del MAS hizo conocer que se dedicará a la formación de nuevos liderazgos, aunque no especificó si dejará la actividad política como candidato.

Asimismo, añadió que “sólo Luis Arce” será quien gobierne en esta nueva gestión de gobierno.