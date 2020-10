Dirigentes llamaron al DT de Bolivia para que convoque a sus futbolistas, según Farías

Lo extrafutbolístico sigue trastocando a la selección boliviana. El DT de la selección boliviana aseguró que varios dirigentes lo llamaron antes de la publicación de la convocatoria para que sus futbolistas aparezcan entre sus elegidos. “Con todo respeto, el fútbol no se maneja así”, expresó, en la rueda de prensa este domingo.

La revelación de Farías se dio después de consultarle si era cierto que llamó al vicepresidente de Always Ready, Andrés Costa, para decirle que Samuel Galindo y Fernando Saucedo no serían convocados porque estuvieron apoyando las medidas de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol). “Aquí vienen los que consideramos que nos pueden entregar algo distinto”, dijo el DT.

Hace doce días, Galindo le dijo a DIEZ: “Farías pudo decir no me gusta cómo juega Samuel o tengo otro jugador en su puesto, pero argumentar que no nos convoca por temas políticos, no me parece justo. ¿Dónde está la ética?”.

Farías aseguró que no iba a entrar “en el juego” y que para elaborar la nómina sigue un criterio deportivo. “No podemos tener a todos, es una zona muy poblada (el medio campo). Hoy el criterio lo tengo yo”, afirmó. Agregó que es normal que quienes no aparecen en la lista se sientan perjudicados.

“Para nada me siento tocado con el tema que mencionas, tengo prestigio”, añadió.

Sobre la supuesta relación con la empresa 360 Invictus, según la denuncia que presentó Fabol, Farías aclaró que el representante legal y socio de esta empresa, Fabián Mendoza, es su amigo desde que llegó a Bolivia. “Una denuncia necesita hecho, un hecho necesita pruebas (…) No tengo representante”, remarcó.

El venezolano enfatizó en que no hay futbolistas representados por esta compañía en la concentración de la Verde y que si lo hubieran tampoco sería un problema. “Sé que (Mendoza) es una buena persona y un hombre honorable, doy fe de ello, como pueden dar muchas personas en la sociedad paceña”, resaltó Farías.