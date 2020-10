Disney ficha a una joven actriz para dar vida a Ms. Marvel, la primera superheroína musulmana

Se espera que Ms. Marvel aparezca eventualmente en futuras películas del UCM

Disney ha encontrado otra nueva heroína, se trata de Ms. Marvel, el nuevo personaje de cómics que será adaptado en una serie de televisión la cual podremos ver en la plataforma de Disney +.

La casa de las ideas ha fichado a Iman Vellani, una joven actriz cuyo primer trabajo de actuación será la de dar vida a la primera superheroína musulmana de Marvel.

Según informa TVLine, Vellani dará vida así a Kamala Khan en la serie de acción real que prepara Disney+. A pesar de que este personaje ya ha existido en los cómics desde 1960, la ficción se centrará en la última encarnación: Kamala, una chica americana-pakistaní de 16 años de New Jersey.

Ms. Marvel estará escrita por Bisha K. Ali, guionista de la serie Four Weddings and a Funeral, con Adil El Arbi y Billal Fallah (Bad Boys For Life) como directores de la misma junto a Obaid-Chinoy y Meera Menon (Teh Magicians).

Se espera que Ms. Marvel aparezca eventualmente en futuras películas del Universo Cinematográfico de Marvel, tal como dijo el presidente de Marvel Studio, Kevin Feige, en la D23 Expo de 2019: “Queríamos primero sacar a Capitana Marvel para que haya algo en lo que una joven musulmana se inspire”.