Disney+ nos trae un divertido corto sobre los orígenes de Olaf que llena un vacío en ‘Frozen’

Los 1280 millones de recaudación convirtieron a ‘Frozen’ en la película animada más taquillera de todos los tiempos. Un honor que apenas le duró unos años, pues su secuela logró superar esa cifra con unos ingresos mundiales de 1450 millones. Hay muchos motivos por los que esta franquicia ha conectado con el público y uno de los más evidentes es Olaf, el simpático muñeco de nieve que en su versión original cuenta con la voz de Josh Gad.

A Olaf hemos podido verle en más sitios, incluyendo un cortometraje previo a ‘Coco’ que no fue precisamente muy bien recibido, y ahora Disney+ aprovecha su popularidad con ‘Érase una vez un muñeco de nieve’, un corto que cuenta los orígenes del personaje y que llega a la plataforma este viernes 23 de octubre. Eso lleva a que la divertida historia que nos cuenta en poco más de siete minutos transcurra en paralelo a varias situaciones de ‘Frozen’.

Sencillo pero muy efectivo

Todos aquellos que hayan visto ‘Frozen’ seguramente recuerden que el nacimiento de Olaf tenía lugar cuando Elsa cantaba el popular tema ‘Let It Go’ -’Suéltalo’ en su versión española-, pero la película dejaba de lado al personaje durante un rato y ‘Érase una vez un muñeco de nieve’ llena ese vacío para que conozcamos mejor los primeros pasos del personaje hasta su encuentro con Anna y Kristoff.

Eso deja poco margen al guion de Dan Abraham y Trent Correy sobre lo que pueden contar en ‘Érase una vez un muñeco de nieve’, pero lo primero que habría que destacar de este cortometraje es el buen manejo que hacen de ese material tan limitado. Es cierto que no deja de ser una colección de anécdotas encaminadas a que el propio personaje elija su propio nombre, pero también que esto podría haberse incluido perfectamente en ‘Frozen’ sin que desentonara en el estupendo clásico animado de Disney.

Como era de esperar, el sentido del humor del cortometraje va en consonancia a lo que ha definido en todo momento a Olaf, quizá con una dosis de ingenuidad aún mayor si eso es posible porque, por así decirlo, acaba de llegar al mundo y va deambulando de aquí allá impartiendo su habitual dosis de optimismo. Además, al ser una píldora tan breve no da tiempo a hartarse de él, pues incluso se recupera a otro personaje de ‘Frozen’ para dar más alicientes al conjunto y, de paso, incluir simpáticas bromas sobre el proceso previo a que su nariz fuese una zanahoria.

Por ello, ‘Érase una vez un muñeco de nieve’ no deja de ser un complemento a ‘Frozen’, una maniobra para seguir sacando partido a su popularidad y la del personaje de este universo que probablemente tenga más seguidores. No tiene nada de malo hacer algo así si ofreces un producto satisfactorio y aquí tenemos siete minutos de diversión orientados a los más pequeños de la casa que también disfrutarán el resto de integrantes de la familia que no sientan animadversión hacia Olaf.

Además, cuando decía antes que no desentonaría dentro de la película me refería a todos los niveles, pues nunca da la sensación de que se haya tratado a ‘Érase una vez un muñeco de nieve’ como una obra de relleno para salir del paso. En todo caso, de relleno podríamos hablar con la serie de cortos ‘At Home with Olaf’ que Disney ha ido lanzando durante los últimos meses, e incluso en ese caso eran lo suficientemente simpáticos como para que ese detalle fuese intrascendente.

En resumidas cuentas

No voy a decir que ‘Érase una vez un muñeco de nieve’ sea un regalo para los fans, pero sí es un cortometraje muy disfrutable para aquellos que se lo pasaran bien con ‘Frozen’. Además, se ve en un suspiro y te deja con una sonrisa en la boca, algo muy de agradecer en un 2020 en el que las alegrías no han abundado demasiado..