Ejemplar civismo del pueblo en esta jornada electoral. Admirable paciencia ciuda…

...El excandidato por la fórmula Libre21 que se apartó de las elecciones hace días atrás, Jorge Tuto Quiroga , alegó que el candidato presidencial del... días atrás, Jorge Tuto Quiroga , alegó que el candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, no tenía autoridad para criticar la...

... Tuto Quiroga emite su voto y declara que Arce no debería criticar los cambios de la Diepre. OPINIÓN BOLIVIA  Escucha esta noticia El excandidato... por Libre 21, Tuto Quiroga declaró este domingo que el candidato al Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora no tiene moral para criticar la...

...ex-vice-presidente Tuto Quiroga , que apareciam em quarto e quinto lugar nas pesquisas, respectivamente — ajudaram a fortalecer Carlos Mesa, mostram as...

...Jeanine Áñez y Tuto Quiroga , el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, anunció que la impresión de papeletas continuará y no...

elpotosi.net | 7 hours ago

...Electoral (TSE) por no permitirle particilar en los comicios de este domingo a raís de la renuncia del ahora ex aspirante presidencial, Jorge Tuto... Quiroga. Lee más aquí Zegarra repitió que la renuncia de Tuto a su candidatura no tienen por qué arrastrarlo a él pues su decisión se seguir en la...

Compartido: 57