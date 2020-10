El 50 por ciento de encuestados no confía en la transparencia del TSE

A una casi una semana de las elecciones generales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) llega a los comicios con el 50 por ciento de desconfianza sobre la transparencia institucional y un 40,4 por ciento le da un voto de confianza, mientras que el 9,6 por ciento no sabe no responde, según la última encuesta de Tu Voto Cuenta.

La iniciativa Tu Voto Cuenta fue impulsada por una alianza de más de 20 entidades, entre instituciones y medios de comunicación. El estudio se realizó del 2 al 5 de octubre con 15.537 entrevistas tanto en el área urbana como rural, con un margen de error nacional de 0,79%.

Las mayores señales de desconfianza se presentan en el área urbana donde el 52,6 por ciento respondió que no ante la consulta “si confía en la transparencia del Tribunal Supremo Electoral”, y el 38,3 por ciento dijo que sí.

En el área rural, el 48 por ciento tiene confianza en el TSE, el 40,3 por ciento dijo que no confía y el 11,6 por ciento no sabe no responde.

Fuente: erbol.com.bo