El alcalde de Nueva York quiere volver a confinar parte de la ciudad para frenar el rebrote de coronavirus

Bill de Blasio indicó que planea la medida para 9 barrios, entre ellos Queens y Brooklyn. Para que se haga efectiva la medida, necesita la aprobación del gobernador Andrew Cuomo.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio (EFE)

La ciudad de Nueva York planea volver a cerrar escuelas y comercios no esenciales en nueve barrios de Brooklyn y Queens, donde los casos de coronavirus han registrado un fuerte aumento en las últimas dos semanas, de acuerdo a lo anunciado este domingo por el alcalde Bill de Blasio.

La propuesta del regidor, que necesita la aprobación de gobernador Andrew Cuomo para que pueda hacerse efectiva, plantea, entre otras cosas que los restaurantes solo puedan ofrecer comida para llevar y servicio a domicilio y que se cancele el servicio en terrazas y en los comedores interiores.

De Blasio también recomienda que los centros escolares y los negocios no esenciales permanezcan cerrados, al menos, dos semanas y que si en este periodo, el índice de positivos en las pruebas de Covid-19 no se reduce por debajo del 3%, que el cierre continúe otras dos semanas más.

“Hoy, desafortunadamente, no es un día de celebración”, dijo el funcionario al anunciar que quiere reconfinar esos barrios a partir del miércoles y que espera el aval de Cuomo.

“Los neoyorquinos han trabajado duro para luchar contra la COVID-19 y no estamos haciendo esta recuperación a la ligera, sino que la ciencia guía nuestras decisiones en la ciudad” dijo De Blasio, antes de subrayar la importancia de llevar mascarilla y mantener la distancia social.

Entre los cambios planteados, las autoridades proponen que los restaurantes solo puedan ofrecer comida para llevar y servicio a domicilio (REUTERS/Andrew Kelly)

Según datos ofrecidos por las autoridades locales, dos de estas zonas llevan catorce días registrando niveles por encima del 3%, otra por encima del 4%, en otras dos áreas han superado el 5% y en el resto están entre el 6 y e 8% de positivos.

Además, en los otros once distritos donde se recomienda el cierre de las actividades de “alto riesgo”, como los gimnasios y las piscinas o el consumo en el interior de bares y restaurantes, el índice de análisis positivos ha fluctuado entre el 2 y el 3%.

Varios de los nueve barrios aludidos tienen grandes poblaciones de judíos ortodoxos, entre las cuales el virus se ha expandido rápidamente en las últimas semanas.

El aumento de contagios coincidió con las Altas Fiestas Judías, los días más sagrados del calendario judío, que culminaron el lunes pasado con Yom Kipur.

Las autoridades encontraron que hubo un importante incremento de contagios en la comunidad judía; este rebrote coincidió con las Altas Fiestas Judías, que culminaron el lunes pasado con Yom Kipur (EFE)

De Blasio dijo que tenía la intención de “rebobinar” la reapertura de la ciudad en las áreas más afectadas, según el New York Times.

La ciudad también está monitoreando 11 vecindarios adicionales, que De Blasio describió como una “preocupación real”.

En la primaveral boreal, Nueva York se convirtió en el epicentro mundial de la pandemia. Pero más recientemente, los funcionarios habían promocionado las tasas más bajas en los testeos e infección entre las principales ciudades de Estados Unidos.

Si la medida es aprobada, será el mayor retroceso en el desconfinamiento de esta metrópoli, que había controlado ampliamente la pandemia tras un catastrófico brote inicial. Casi 24.000 personas han muerto en la ciudad por el virus.

Si bien no se ha pronunciado sobre la propuesta de De Blasio, Cuomo sí ha acusado a los “gobiernos locales” de no haber realizado un trabajo efectivo en esas zonas postales con brotes: “Los gobiernos locales no han hecho un trabajo efectivo en estos códigos postales con puntos críticos. El estado hará una aplicación agresiva a partir de mañana”.

Para que el reconfinamiento se haga efectivo, Bill de Blasio necesita la aprobación del gobernador Andrew Cuomo (REUTERS/Mike Segar)

Cuomo mostró también su preocupación por lo la escasez de pruebas de COVID-19 en las escuelas y advirtió de que “si las localidades no hacen las pruebas de inmediato en las escuelas de esas áreas, el estado las cerrará inmediatamente”. “Sin las pruebas, no podemos garantizar a los padres y maestros la seguridad de las escuelas”, subrayó.

Además de los picos registrados en la ciudad de Nueva York, especialmente en los distritos de Brooklyn y Queens, también se han detectado brotes en dos condados: el de Rockland y el de Orange.

Fuente: Infobae.com (Con información de AFP y EFE)