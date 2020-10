El Alto: Defensoría de la Niñez denuncia a una jueza por trata de personas

Fuente: paginasiete.bo

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de El Alto presentó una denuncia contra una jueza y una auxiliar de juzgado por el delito de trata de personas. La alcaldía informó que se habría cambiado de manera irregular un proceso y se realizó un proceso de adopción sin cumplir los requisitos establecidos por el Servicios Departamental de Gestión Social (Sedeges).

“La denuncia que se está haciendo como Defensoría de la Niñez y Adolescencia, es una denuncia, además penal, contra la jueza segundo de Niñez y Adolescencia, la doctora Marisol Q. F., y al auxiliar séptimo de familia en El Alto, la doctora Rosmery M. U., por incurrir en una serie de irregularidades”, explicó la secretaria Municipal de Desarrollo Social, Amida Duk.

La denuncia hace referencia a que una funcionaria judicial, parte de un “consorcio”, firmó en un proceso de adopción que habría cambiado de manera irregular. “(Es) un proceso que estaba conocido como adopción nacional y se habría cambiado de manera irregular como demanda de adopción nacional además de no ser admitida, se presentó una modificación de demanda y se instauró la demanda de familia sustituta, lo que no puede ser. La familia que estaba yendo como familia de adopción, no cumplió el proceso, que marca el Sedeges, de estudio biopsicosocial. La jueza actuó de manera irregular en todo”, contó Duk.

Relató que después de presentar diversas irregularidades en el proceso, la jueza Marisol Q. F., quiso obligar a los funcionaros a entregar al niño de dos años. “Hacemos una denuncia por trata de personas, porque además esta jueza nos quiso amedrentar como Defensoría de la niñez y adolescencia, como Dirección de atención social, y voy a formar parte como secretaria municipal de desarrollo social, porque ninguna autoridad de este tipo puede hacer estos amedrentamientos y además nos quisieron obligar a entregar al niño y no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que se trata de esta manera a un menor de edad”, sentenció la autoridad.

Además, la auxiliar de juzgado, explicó, firmaba también como abogada. “La abogada que firma había sido auxiliar en el juzgado séptimo, pero no puedes ser juez y parte, no puedes firmar una documentación siendo que trabaja en el mismo juzgado y aparte eres su amistad, esto es trata de personas”, evidenció.

El niño, por el que siguió el proceso irregular de adopción, fue abandonado y permanecía en un centro de acogida. La Defensoría indicó que se realizó un estudio psicosocial legal para conocer sobre su situación de abandono.