El desafío de Arce: Gabinete alejado del evismo, austero y con equilibrios

Fuente: Página Siete

Baldwin Montero / La Paz

Al inicio de su gestión, el frente interno se presenta complejo para el presidente electo Luis Arce Catacora. En los próximos 10 días debe conformar un gabinete que reúna al menos tres características: que esté alejado de la sombra del evismo, que atienda las aspiraciones del partido y de los sectores sociales que lo sustentan, y que, además, esté acorde con el momento de crisis económica que enfrenta el país.

Esta última preocupación fue transmitida por el propio Arce en el encuentro que sostuvo el miércoles con los sectores que conforman el Pacto de Unidad, luego de varios días en que se sumaron las exigencias de espacios en el equipo de ministros.

Ya hace una semana, en una entrevista con la red Gigavisión, el próximo presidente reveló que había recibido más de un centenar de solicitudes de sectores para incorporar a sus cuadros en el Gabinete. “Yo me he reunido con varias organizaciones sociales y he calculado 149 ministerios que tendría que tener (porque) todos piden ministerios. (Pero) lo cierto es que nosotros vamos a ser muy austeros en eso. No creo que tengamos el físico para tener 149 y satisfacer a todas las organizaciones que nos han pedido ministerios”, aseveró.

Este miércoles, ante el Pacto de Unidad, dijo que está abierto a recibir sugerencias, pero reiteró que la estructura del Gabinete tiene que estar acorde con la situación económica del país.

En la misma cita, su acompañante de fórmula y vicepresidente electo David Choquehuanca fue más directo frente a las exigencias de espacios en el Gabinete y la necesidad de un equilibrio con la capacidad económica del Estado. “Tal vez vamos a tener que reducir hasta los ministerios, porque no hay plata”, anunció.

El actual Gabinete está compuesto por 17 carteras, pero el Movimiento Al Socialismo (MAS) tenía en planes reponer al menos la de Cultura, que fue eliminada durante la gestión de gobierno de la saliente Jeanine Añez, al igual que las de Deportes y Comunicación.

Tras la confirmación de la victoria de Arce en las urnas, sectores que apoyaron a su partido expusieron sus demandas de espacios en el Gabinete. Dos días después de los comicios, la Dirección Regional del MAS-IPSP en El Alto pidió cinco espacios. En una conferencia de prensa, el presidente esa regional Daniel Ramos dijo que el pedido estaba en relación con el 70% de apoyo que recibió ese partido en esa urbe.

Tres días después, durante el V Congreso de la Federación Provincial de Interculturales Caranavi, el ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (Csciob) Henry Nina dijo que el 70% del Gabinete debería ser representado por “interculturales y campesinos”.

El martes, dirigentes y autoridades locales del MAS en Santa Cruz plantearon que representantes de esta región conduzcan el Gabinete económico. “Se debería tomar en cuenta el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, por el tema agrícola y pecuario, además de Economía, porque Santa Cruz es el motor de Bolivia”, manifestó a la red Unitel Juan José Mendoza (MAS), concejal del municipio cruceño. Darwin Choqueribe, jefe urbano de este frente, coincidió en la demanda. “Lo mismo debería pasar con el Ministerio de Producción y de Hidrocarburos”, dijo.

Sebastián Michel, vocero del MAS, señaló ayer que, si bien las aspiraciones de los distintos sectores son legítimas, es atribución exclusiva del presidente elegir a sus ministros.

“Tiene que quedar claro, puede haber recomendaciones de dirigentes, de presidentes, de movimientos sociales, de todo el mundo, pero la decisión exclusiva, como tiene que ser y como dice la norma, va a ser del presidente electo Luis Arce”, sentenció.

Además de equilibrar las demandas internas con la capacidad económica, Arce busca que la imagen de su primer Gabinete esté alejada del equipo de trabajo que acompañó al entonces presidente Evo Morales, pese a que él fue uno de sus ministros más leales.

“Han cumplido su ciclo (…) y ahora necesitamos renovación, y eso lo entienden perfectamente nuestros compañeros, porque hemos hablado con varios de ellos; (por tanto) en este nuevo periodo creo que ellos tienen otras funciones que cumplir”, dijo durante una entrevista con Cadena A. Sobre el expresidente Evo Morales, comentó a la cadena CNN: “No tenemos pensado incluirlo en el Gabinete ni en la parte ejecutiva”.

Dos exministros de Morales conducirán el Gabinete hasta 2025

Si bien el nuevo Gabinete busca un perfil distante al equipo que acompañó a Evo Morales durante sus 14 años de gobierno, estará conducido hasta 2025 por los dos miembros que más tiempo duraron junto con él, en su mesa de ministros.

El presidente electo Luis Arce fue ministro de Hacienda desde el 23 de enero de 2006 y en 2009 pasó a ser el ministro de Economía hasta 26 de junio de 2017, cuando renunció debido a una enfermedad. Retomó el mando del ministerio el 23 de enero de 2019 y acompañó a Morales hasta el día de su renuncia, el 10 de noviembre de 2019.

Entretanto, Choquehuanca fue titular de Relaciones Exteriores desde el 22 de enero de 2006 hasta el 23 de enero de 2017, convirtiéndose en el segundo ministro que más tiempo acompañó a Morales, luego de Arce.

En una entrevista publicada ayer por BBC Mundo, Morales se refirió al binomio y a las voces que piden renovación en su partido. Consideró que debe haber un equilibrio entre fundadores, exautoridades y oportunidades para las nuevas generaciones.

“Algunos compañeros creo que se equivocan. Dicen que no al entorno del Evo, pero el entorno del Evo que más ha durado es Lucho Arce con David Choquehuanca (excanciller y vicepresidente electo). Tercero ha sido Juan Ramón (Quintana, exministro de Presidencia) y Roberto Aguilar (exministro de Educación)”, declaró.

Luego agregó: “Ese es el entorno, entorno. El primero es Lucho, el segundo es David. Hay algunos problemas internos. Una confusión. Espero volver para aclarar, para alinear”.

Arce trabaja en la conformación de su Gabinete y este miércoles dijo que busca conformar un equipo como “la Selección boliviana, (con) nuestros mejores hombres y mujeres de todo el país, todo lo mejor tenemos que encontrar, porque tenemos retos importantísimos que enfrentar”.