El día después

Las elecciones de ayer fueron ejemplares, confiables y tranquilas y ahora viene el difícil proceso de gobernar. “To be, or not to be”, seguir la sencilla y lucrativa senda del cato, o apostar por el difícil sendero del trabajo honesto.

Luis Arce fue electo con más del cincuenta por ciento de los votos y debe asumir, como Presidente y no como Delfín, la conducción del gobierno, dar seguridad a la población y fijar un rumbo para el país.

Este es un gobierno que va a enfrentar condiciones económicas, sanitarias, sociales y ambientales pésimas y por el bien del país y de los ciudadanos necesitamos que como eficaces servidores públicos hagan una buena gestión, respetando las reglas de la democracia y los valores de libertad, propiedad y derechos políticos y sociales.

Construir una sociedad y un país viable y próspero, exige un duro y difícil trabajo, la población necesita estabilidad y tranquilidad para invertir, trabajar y emprender. Abandonar este reto y dejarse encandilar por las copiosas ganancias del narcotráfico nos convertiría en el bastión de los Cárteles y el centro de la violencia en América. “That is the question”.

La democracia exige la vigencia de partidos políticos, no de siglas, por lo que se necesita fundar y refundar los partidos políticos, con ideología, estructura, cuadros, propuestas y militantes.

Pronto vienen las elecciones sub nacionales y una temática fundamental a enfrentar y debatir, deberá ser la descentralización del poder y la forma de construir los Estados Federales Departamentales y para esto los partidos necesitan tener propuestas y planes de gobierno acordes.