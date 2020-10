El error de las encuestas Pedir disculpas por los «errores» es suficiente? Cu…

El error de las encuestas https://t.co/ZMDBJ9HafB

Pedir disculpas por los «errores» es suficiente?

Cuando lo que esta en juego es la paz- libertad y democracia NO

Cuando el «error» es deliberado NO.

Cuando mi libertad de votar esta en juego NO @pagina_siete ENTIENDAN NO BASTA

Fuente: Tuto Quiroga por Luis Angel Vasquez

