El indestructible Arnold Schwarzenegger: fue operado por tercera vez del corazón y posó desde el hospital

El ex gobernador de California se mostró sonriente en una fotografía tomada tras la cirugía

Fuente: infobae.com

Arnold Schwarzenegger parece ser igual de indestructible que su personaje Terminator, pues después de su tercera operación de corazón, el actor expresó que se encuentra en muy buenas condiciones.

A través de su cuenta de Instagram, el ex gobernador del estado de California publicó una imagen de él en una cama de hospital. A pesar de estar conectado a varios cables, Schwarzenegger se mostró sonriente y con el pulgar levantado.

En su publicación, el austriaco agradeció al equipo médico de la Clínica de Cleveland y, aunque no especificó cuándo se sometió a la cirugía, agregó que ha estado caminando por la ciudad de Ohio.

“Gracias al equipo de la Clínica Cleveland, tengo una nueva válvula aórtica para acompañar mi nueva válvula pulmonar de mi última cirugía. Me siento fantástico y ya he estado caminando por las calles de Cleveland disfrutando de tus increíbles estatuas. ¡Gracias a todos los médicos y enfermeras de mi equipo!”, escribió.

Schwarzenegger acompañó la imagen con un mensaje optimista (Foto: Instagram@schwarzenegger)

Un defecto que le ha molestado

La primera vez que el actor fue sometido a una cirugía electiva en abril de 1997. Esa vez médicos del hospital de la Universidad del Sur de California (USC, por sus siglas en inglés) reemplazaron su una válvula aórtica dañada.

A través de un comunicado a los medios, el actor dio a conocer que ese defecto es congénito, por lo que decidió tener la cirugía mientras no tenía trabajos actorales y aún estaba en su juventud. Schwarzenegger tenía 49 años en ese entonces.

“Nunca me he sentido mal ni he tenido ningún síntoma, pero sabía que tarde o temprano tendría que ocuparme de esta condición. Les dije a los médicos: ‘Hagámoslo ahora mientras soy joven y estoy sano’. Estuvieron de acuerdo en que este era el camino a seguir”, expresó el intérprete en el comunicado.

De acuerdo con E! News, el actor tenía dos opciones para su válvula de reemplazo, una mecánica o una de tejido. Schwarzenegger optó por la de tejido, pues la otra opción lo hubiera limitado su capacidad física.

Schwarzenegger se sometió a una cirugía electiva en 1997 (Foto: EFE /VALDRIN XHEMAJ)

No obstante, esa no fue la única vez que el actor tuvo que entrar a un quirófano, ya que hace dos años tuvo una operación de emergencia. En mayo pasado, el actor revivió este momento tan angustiante.

“Me dijeron que rompieron el muro del corazón y que había una hemorragia interna, así que podría haber muerto si no me hubieran abierto el esternón para operarme a corazón abierto”, contó la estrella en un extracto de un video que dedicó a los alumnos que se graduaron este año en medio de la crisis por la pandemia de coronavirus.

El hombre de 73 años explicó que cuando comenzó a recuperarse, fue tomando las cosas con calma y a declarar victorias pequeñas que poco a poco lo llevaron a una recuperación completa.

“Durante mi recuperación empecé poco a poco a declarar victorias. Tras dar mis primeros 500 pasos con el andador, declaré una victoria; cuando recuperé el apetito, declaré otra victoria”, narró.

En 2018 tuvo una cirugía de emergencia (Foto: Archivo)

En marzo de 2018 el procedimiento que se suponía tendría que ser y relativamente sencillo, experimentó diversas complicaciones, incluida una hemorragia interna, que obligó a los cirujanos a emplear medidas más drásticas.

En un intento por dar un mensaje inspirador a los alumnos, el actor hizo un paralelismo entre ese duro momento personal y la situación que atraviesa el mundo a partir de la pandemia.

“Puedo prometerles que este virus no será el último obstáculo al que tendrán que enfrentarse en la vida, pero los preparará para lidiar con el siguiente. Es que la vida va de esto, de superar barreras. A lo largo de toda su existencia, tendrán retos constantemente”.