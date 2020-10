El MAS anuncia procesos pese a que niega persecución

Cuando faltan pocos días para que el binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS) sea posesionado en el Ejecutivo, el partido azul prepara una serie de juicios contra las autoridades transitorias y otras personas vinculadas a la oposición, por la supuesta compra de material no letal para la Policía con sobreprecio, la adquisición de respiradores, las denominadas “masacres” de Senkata y Sacaba, entre otros casos. Esto a pesar del anuncio de que no habría “persecución”.

Como brazo operativo del MAS, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), con comisiones especiales conformadas por sus dos tercios, llevó adelante procesos de fiscalización, que derivarán al Ministerio Público, en algunos casos o en su defecto al Tribunal Supremo de Justicia en caso de juicio de responsabilidades.

Día que pasa, día en que el partido azul manda señales de llevar adelante una persecución política en contra de las autoridades de este periodo de transición y otras que estén ligadas a lo que ellos denominan “el golpe de 2019”. Además de amenazar con juicios a los funcionarios de migración, fiscalías o la Policía si dejan que alguna de estas autoridades dejara el país.

En pasados días, la comisión que indagó sobre la compra de respiradores con posible sobreprecio envió a la Fiscalía de La Paz para que continúe con la investigación por presunta corrupción e iniciar la demanda penal correspondiente. También se remitieron copias a la Fiscalía General del Estado y la Contraloría.

“Ese informe ya ha sido remitido al Ministerio Público, donde la investigación tiene que seguir”, adelantó el senador Omar Aguilar (MAS).

Por otra parte, la comisión especial que investiga hechos en diferentes regiones como ser Senkata, Sacaba y otros, ya está en puertas de emitir su informe final ante el pleno de la ALP saliente.

“En este caso, es la Asamblea la que va a determinar las responsabilidades respectivas respecto a estas muertes. Nosotros ya hemos concluido la fase de entrevistas y declaraciones, y vamos a elaborar el informe”, informó el presidente de esta comisión, diputado Víctor Borda (MAS).

Cabe señalar que, ante el informe de la comisión que indaga las muertes en Senkata, Sacaba y otras regiones ante el pleno de la ALP, será esta instancia la que defina si se aprueba un juicio de responsabilidades contra la presidenta Jeanine Áñez.

“Será el pleno que defina si se presenta un juicio de responsabilidades contra Áñez, su gabinete de ministros, jefes policiales y militares”, dijo el diputado Borda.

Actualmente, el MAS tiene más de dos tercios en el Legislativo.

De acuerdo con Borda, el informe registra 37 muertos en los conflictos de Ovejuyo, Senkata, Huayllani, Sacaba, Montero (Santa Cruz) y Betanzos (Potosí). “27 muertos han sido por proyectiles de bala, algunos con calibre 22, otros calibre 5,5 milímetros y calibre 7,62”, sostuvo.

Además de este trabajo que se realiza en el Legislativo, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, advirtió a los funcionarios de Dirección Nacional de Migración, fiscalías departamentales y Policía Boliviana, que iniciará procesos penales si alguna autoridad del gobierno transitorio y legisladores logra salir del país contraviniendo la Ley del Arraigo.

Recordó que hay una ley que determina que ningún funcionario público, llámese presidentes, ministros, senadores y diputados, puede abandonar el país por el plazo de tres meses, norma que fue promulgada por la presidenta Eva Copa, pero que según constitucionalistas no estaría en vigencia toda vez que no fue publicada en la Gaceta Oficial.

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Israel Alanoca, explicó a radio Fides que la ley de arraigo, promulgada por el MAS, no tiene vigencia ni efecto jurídico alguno a estar aún en consulta en el Tribunal Constitucional.

Loza dice que no habrá ni olvido ni perdón

El senador electo del MAS por Cochabamba, Leonardo Loza, dijo que el Gobierno de Luis Arce impulsará investigaciones por los hechos de Sacaba, Senkata y todas las “persecuciones” que hizo el Ejecutivo transitorio, hasta dar con todos los responsables, pues no habrá “ni olvido ni perdón”.

“Por supuesto que sí, el matar a la gente, masacrar no tiene ni olvido ni perdón. No es una amenaza, a tantos compañeros nos han asesinado, y no vamos a dejar que quede impune. Quien ordenó, quienes firmaron los decretos tendrán que rendir cuentas”, dijo.

El electo senador dijo, sin embargo, que serán un Gobierno de unidad y de concertación con todos los sectores del campo y la ciudad, pero que una de las tareas será la investigación de los mencionados hechos, para que no queden impunes.

Tareas de la nueva asamblea

Los nuevos asambleístas nacionales que asumirán funciones en las próximas semanas tendrán bajo su responsabilidad trabajar por la institucionalización de cargos en entidades públicas, la reforma al sistema penal, entre otros.

“Tendrán en sus manos la elección de autoridades titulares para diferentes entidades del país, tal el caso de la Aduana Nacional, la Defensoría del Pueblo, además de considerar la reforma de la justicia, entre éstos el sistema penal”, dijo el diputado Remberto Calani (MAS).