«El perdón es una decisión»: Las hijas mayores de «El Puma» ¿se dirigieron a él?

Y, sin duda, la historia de José Luis Rodríguez ‘El Puma’ y sus hijas mayores Lilibeth y Liliana Morillo, es de esas de nunca acabar; en una nueva entrevista concedida por las dos estrellas a Luis Olavarrieta muy ¿sútilmente? lanzaron una punta a su padre.

Para su sección de “12 preguntas”, el periodista venezolano invitó a las hijas de Lila Morillo; ambas hablaron de sus carreras, su madre y su amor por el arte.

Las hermanas Morillo, admiradas y reconocidas en Venezuela; hablaron de su infancia, declarando que, desde muy pequeñas se vieron involucradas con los medios y la fama por las carreras de sus padres, quienes hasta la actualidad siguen siendo figuras icónicas de la música y el arte de nuestro país.

Además, aseguraron seguir conectadas con su país natal; dijeron estar dispuestas a trabajar por la reconstrucción de Venezuela cuando llegue el momento.

Y, entre pregunta y pregunta dejaron un “regalito” a El Puma: “El perdón es parte fundamental de Dios y sin arrepentimiento no hay perdón… si Dios me perdona a mi todos los días quién soy yo para no perdonar. El perdón es una decisión, no es que te perdono y bien lejos contigo”, apuntaron.