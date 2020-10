El Sedes alerta que el rebrote de Covid-19 puede darse este mes en Santa Cruz

Marcelo Ríos alerta sobre el descuido de la población en medidas de bioseguridad. El Ministerio de Salud pide endurecer los controles en la frontera con Argentina, ante la subida de casos en Tarija

Bolivia tiene más de 137.000 casos positivos de Covid-19, de los cuales más de 30.000 son activos y, aunque estaba en una desescalada, ahora se encienden las alertas por rebrotes en países vecinos y el relajamiento de las medidas de bioseguridad en Santa Cruz.

La ministra de Salud, María Eidy Roca, recomendó a las autoridades de la Cancillería y de la Dirección General de Migración realizar controles más estrictos en la frontera con Argentina para evitar la propagación de los contagios de Covid-19 en el departamento de Tarija.

Entretanto el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Marcelo Ríos, alertó que Santa Cruz está ante un rebrote inminente en este mes debido a que un sector de la población no está cumpliendo las medidas de control del virus.

El director del Sedes, en su reporte de casos, indicó que “el virus no tiene descanso, no pide cómper (permiso) y no da tregua” y alertó que “el rebrote o la segunda ola es inminente en lo que va en este periodo de octubre o final del mes debido al comportamiento de un sector de la población”.

Ríos espera que la contención que se ha venido teniendo hasta ahora ayude a que este rebrote, en caso de darse, sea leve y no sea explosivo, pero de todas formas esta es una situación que no deja de preocupar.

Por su parte, la ministra de Salud refirió que se ha “recomendado a las autoridades de Migración y la Cancillería, y a todos los que trabajan en frontera ser mucho más estrictos en las medidas de control y contención. Si nosotros no tomamos medidas extremas en este momento en la frontera con Argentina se nos puede venir una escalada de casos que nos echa a perder toda la fase de descenso”.

Tarija reportó en las últimas semanas los índices diarios más altos de contagios de coronavirus y a la fecha acumuló más de 15.000 positivos. En los últimos días el departamento tarijeño ha desplazado de los primeros lugares a Santa Cruz, La Paz y Cochabamba en el conteo diario. La Paz, incluso, este miércoles no registró ningún caso nuevo, situación que hace presumir que no está llevando un buen registro de los afectados. “Tenemos departamentos como Tarija que en este momento están pasando por una curva ascendente de casos y nos preocupa que el norte argentino, está con una cantidad enorme de casos de Covid-19”, advirtió la ministra Roca.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, aseguró que le preocupa que en La Paz no se esté realizando un buen registro, rastrillaje ni detección de los casos de Covid-19, después de que el miércoles no reportara ningún caso positivo de coronavirus.

“Estamos teniendo problemas en el relajamiento, tanto del control como de la gente que no se está reportando y eso no es bueno. (Aunque) debería alegrarnos, pero no es posible que tengamos cero casos (en La Paz); hay casos, entonces, no estamos haciendo un buen registro, no estamos haciendo un buen rastrillaje, no estamos haciendo una buena detección y eso es preocupante”, manifestó la autoridad.

Medidas en Tarija

El gobernador de Tarija, Adrián Oliva, indicó que el coronavirus ha tenido comportamientos distintos en cada región y reconoció que el departamento tarijeño no ha superado la curva de contagios, por lo que no está en “condiciones para relajarse”.

Ante esta situación, manifestó que en el marco de las competencias departamentales se están adoptando nuevas medidas “pensando en el bien mayor, que es proteger la vida de las personas de la tercera edad y de las de mayor riesgo”.

En coordinación con las instituciones que conforman el Centro de Operaciones de Emergencias (COED), el gobernador informó de que se ha instruido a las entidades bancarias que mantengan la medida de delegación del cobro de bonos, rentas y otros trámites para que las personas de la tercera edad no estén expuestas a infecciones.

Del mismo modo, se ha tomado la decisión de crear un registro departamental de casos de coronavirus, en el que se contabilice las pruebas de PCR y de anticuerpos, esto a raíz de que el conteo nacional solo tomará en cuenta las pruebas de PCR.

La autoridad departamental agregó que se seguirán masificando las pruebas de detección del Covid-19, toda vez que eso permite un mayor control de los brotes y, para ello, se están implementando métodos innovadores de diagnóstico en la ciudad de Tarija.

Para Olivia, Tarija ha pasado a ocupar el primer lugar en el registro de casos diario precisamente porque contabiliza datos de las pruebas moleculares y de los test rápidos (de anticuerpos), ya que apuesta a la política de masificación del registro para un buen control de la enfermedad, como lo han venido haciendo en otras partes del mundo. Prueba de ello es que ese departamento tiene la tasa de letalidad más baja del país, pues llegar con pruebas oportunamente ha permitido atender de manera temprana a los afectados y aislar a los contactos.

Las estrategias

Por otra parte, la ministra de Salud refirió que la Estrategia de Vigilancia Comunitaria Activa, que han venido impulsando las autoridades sanitarias, se constituye en la mejor defensa contra un posible rebrote de los contagios, en esta fase de posconfinamiento y la flexibilización de las restricciones en el reinicio de las actividades económicas.

La autoridades sanitarias quieren, ante todo, disminuir al mínimo la cantidad de decesos, que en este momento la cantidad de fallecidos sobrepasó los 8.000 en el territorio nacional.

Los países

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) se han venido lanzando advertencias de que la pandemia de covid-19 puede ser más dura en los meses octubre y noviembre. “Va a ser más duro. En octubre, en noviembre, se verá una mortalidad más elevada”, declaró el director para Europa de dicho organismo, Hans Kluge.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (más de 7, 7 millones), le sigue la India ( con más de 6,8 millones), y en tercer lugar a escala mundial lo ocupa Brasil (con más de 5 millones). Aunque Brasil es el tercer país con mayor número de contagiados, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha minimizado la gravedad, pese a que estuvo infectado y tuvo que aislarse.

