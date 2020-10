El TSE da prioridad al cómputo oficial y retira la Difusión de Resultados Preliminares (Direpre)

Fuente: Página Siete / La Paz

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió retirar el Direpre (Difusión de Resultados Preliminares) de los comicios de este domingo, por lo que no habrá resultados preliminares esta noche. El organismo decidió priorizar el cómputo oficial para dar certeza al proceso.

“La decisión ha sido unánime. La sala plena del TSE, de manera cohesionada, luego de una valoración responsable, de una valoración serena, consideró que si el Direpre no nos asegura tener el volumen de información suficiente que nos asegure que sus datos van a estar muy cercanos a los datos oficiales, es preferible no generar confusión o incertidumbre en la ciudadanía con un dato de una difusión de resultados preliminares que luego pueda no estar cercana a los datos oficiales”, explicó anoche Salvador Romero, presidente del TSE.

La autoridad indicó que Bolivia está ante una elección compleja y delicada, que requiere certeza total de los datos. En ese contexto, sostuvo que el TSE en las últimas semanas realizó pruebas y simulacros del Direpre, y que los resultados arrojados no permiten tener la seguridad de la difusión completa de los datos.

Romero sostuvo que por ello los resultados del proceso electoral se van a fundar “exclusivamente” a través del cómputo oficial, que será “transparente, seguro y verificable”, asentado sobre siete elementos.

Los puntos que citó Romero son: 1) Estará abierto a todos los ciudadanos, 2) cualquier ciudadano puede fotografiar el acta, 3) los delegados de los partidos tienen derecho a una copia del acta, 4) el cómputo y escrutinio público que llevarán adelante el TSE y los TED estarán abiertos para el control y supervisión de partidos, misiones de observación y plataformas de observación local, 5) el inicio del cómputo está previsto para las 18:00, 6) los resultados en el sistema de cómputo van a ser verificables “acta por acta” y “mesa por mesa” y 7) el cómputo se sostiene en una cadena de custodia que es segura.

Romero indicó que los resultados serán “ciertamente un poco más lentos”, pero ofrecen la “plena certeza de que son los datos tal cual como los ha emitido la ciudadanía”.

El presidente del TSE manifestó que los medios pueden difundir los resultados de conteos rápidos, algo que está reconocido por la legislación, pero pidió que en la difusión de esos datos se identifique que no son resultados oficiales, sino estimaciones estadísticas.

Sebastián Michel, vocero del MAS, sostuvo que la decisión de retirar el Direpre “profundiza totalmente la desconfianza del TSE”. “La intencionalidad de haber bajado las actas, ahora bajar esto nos aumenta la susceptibilidad de que está en marcha un fraude”, afirmó.

Por su parte, CC emitió un comunicado en el que lamenta las circunstancias que llevaron al TSE a dejar sin efecto el Direpre. “Sin embargo, entendemos las razones por las que tomó esta decisión, optando por la fiabilidad, certeza y seguridad de los resultados oficiales, que son los únicos que tienen valor legal”, se lee en el pronunciamiento, en el que esa alianza convoca a la ciudadanía “a esperar con tranquilidad y en paz el cómputo oficial”.

El Direpre era el sistema que reemplazó al TREP, el sistema que fue cortado en octubre de 2019.